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Barış Manço, şarkılarla anıldı

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Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında, Barış Manço Anma Gecesi yapıldı

Barış Manço, şarkılarla anıldı
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41. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında, 18 yerli sanatçının katılımıyla Barış Manço Anma Gecesi yapıldı.

Gecede Barış Manço eşsiz kişiliği, kattığı değerler ve eserleriyle bir kez daha anıldı.
Tüm şarkılara Grup SOS’in eşlik ettiği konserde; Muhittin Yangın, Hasan Cemgünal, Örge Volkan, Halil Akansel, Serap Sonerler Sayar, Ahmet Metinkal, Kuzey Tarık, Ayşenur Aydın, Mehmet Zeyin, Cemal Arslangazi, Kemal Ruso, Belgin Ceylangüden,Çetin Keskinel, Zeki Karahanoğlu, İpek Amber, Hüseyin Yücelten, Serdar Kavaz, Işık Gökman, Ayşenur Aydın yer aldı. 
Gecenin finalinde birlikte sahneye çıkan sanatçılar, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı sahneye çağırarak hazırladıkları sürpriz şarkıyı seslendirdiler.

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