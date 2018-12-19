Bankacılar Korhan’la eğlendi

Arkın Colony Hotel’de sahne alan Korhan, seslendirdiği birbirinden hareketli parçalarla banka çalışanlarının bir yıllık yorgunluğunu atmasını sağladı

Ülkemizin en köklü bankalarından olan İktisatbank geçtiğimiz hafta sonu Arkın Colony Hotel’de gerçekleştirdiği yıl sonu balosuyla yılın yorgunluğunu attı.

Ülke çapında hizmet veren tüm şubelerinden personelle birlikte İktisatbank Yönetim Kurulu Başkanı Mete Özmerter ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı gecede Arkın Colony Hotel’in daimi sanatçısı Korhan sahne alarak unutulmaz bir gece yaşattı.

Mete Özmerter’in geceye katılanlara yönelik yaptığı açılış konuşması sonrasında sahneye çıkan sevilen sanatçı gece boyunca seslendirdiği birbirinden hareketli parçalarla İktisatbank çalışanlarına gümbür gümbür bir eğlence sundu.