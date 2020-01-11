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Bankacılar gönüllerince eğlendi

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KKTC’yi geleceğe taşıyacak öncü banka olma vizyonu ile yoluna sağlam adımlarla devam eden Near East Bank ve ortaklaşa yararlarla birbirine bağlı iştirakçiler 2020’ye merhaba demek için Concorde Hotel’de bir araya geldi.

Bankacılar gönüllerince eğlendi

Yönetim Kurulu ve personelin eşleriyle birlikte katıldığı gecede, başarılı geçen 2019’un ardından yorgunluğu birlikte attılar. Son derece keyifli ve eğlenceli geçen gecede Near East Bank ailesi gönüllerince eğlendi.


2019 yılı Near East Bank için hedeflerin üzerinde bir başarıyla tamamlanmanın ardından 2020’ye ful enerji ve motive ile girmenin mutluluğunu yaşadılar.

Yurt dışından getirilen özel dansçılar eşliğinde eğlenen Near East Bank ailesi, geceye reklam yüzü olan Lütfiye Özipek eşliğinde devam etti.
Gecenin başında konuşma yapan Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Enver Haskasap, 2019 yılında hedeflerinin kat ve kat üzerine ulaştıklarını, 2020 yılında da bu büyüme ve gelişmenin, yatırımlarının devam edeceğini söyledi.

Haskasap, bugüne kadar pek çok “ilk” e ve başarıya imza atmış olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti ve “Başarılarımıza imza atmamızda vesile olan, başta bize güvenen müşterilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.


Her yıl geleneksel hale gelen Near East Bank 10, 15 ve 20. yıl hizmet verenler ve yüksek performans gösteren personele Genel Müdür Selami Kaçamak, Genel Müdür Yardımcısı Enver Haskasap, Cafer Lale ve Banka Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından plaket verildi.

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