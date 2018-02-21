Aşk şarkıları dile geldi

Ünlü sanatçı Rafet El Roman, geçtiğimiz hafta sonu sahne aldığı Girne'deki The Arkın Colony Hotel’de unutulmaz bir gece yaşattı.
Aşk şarkılarının sevilen ismi Roman, yaklaşık 1000 kişiye eşsiz bir gece sunarken iki saat yakın sahnede kaldı.
Sanatçı, sahne performansıyla seslendirdiği parçalarla konuklarca tam anlamıyla ayakta alkışlanırken, konsere gelen herkese teşekkür etti.
Geceye katılanlar arasında Sayıştay Başkanı Osman Korahan, Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ve eşleri bulunuyordu.