Aşıkların günüydü

Sevgililer Günü’nde renkli görüntüler yaşandı

“14 Şubat Sevgililer Günü”ne özel sürprizler bu yıl da sevgililer için hazırlandı.

Çiçekçiler, kuyumcular, hediyelik eşya mağazaları, konfeksiyoncular gün boyu yoğun müşteri akınına uğradı.

Sevgilisine ya da eşine bağlılığını göstermek, onu nasıl sevdiğini anlatmak

isteyen çiftler, önceki akşam birbirinden nezih restoranlarda ya da otellerde

“aşk yemeği” yedi. Çiftler, mum ışığında yenen yemekler ve romantik müzikler eşliğinde, bu özel günün keyfini çıkardı.

Ancak Sevgililer Günü’nde sevgiliye yapılan jestin bedeli, dar gelirlilerin bütçesini de zorladı.

Sevgililer Günü nedeniyle birçok dükkânda fiyatlar arttı.

Çiçekçiler, en çok rağbet gören gül, karanfil ve saksılı çiçekler için çok yoğun siparişler aldı.

Öte yandan Merit Lefkoşa Hotel Ottoman Kebab House’da Sevgililer Günü dolayısı ile özenle hazırlanan gecede, şampanya ikramı ve keman eşliğinde karşılanan sevgililer aşklarını tazelediler. Romantizmin doruklarda yaşandığı gecede; yemeğe katılan çiftler, keyifli ve sevgi dolu bir gece yaşadılar.