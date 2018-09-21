Asbank, Mağusa şubesi yenilendi

Kurumsal, ticari ve bireysel bankacılık ürünleri üzerinde uzmanlaşan kadrosu ile çağdaş bankacılık hizmetlerini müşterilerine sunmaya devam eden Asbank, Gazimağusa şubesini modernleştirerek hizmete açtı

32 yıllık tecrübesi ile daha çağdaş, yenilikçi ve modern anlayışla dizayn edilmiş Asbank Gazimağusa şubesi, önceki gün gerçekleşen etkinlikle açıldı.

MHA’nın haberine göre Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip, açılışta yaptığı konuşmada, “Ekonomik olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Bundan iki ay önceki durumumuzla şuan ki durumumuz aynı değil. Bu kriz uzun süreceğe benziyor fakat Asbank olarak, bankacılık alanında 32 yıllık deneyimimiz ile daha önceki krizlerle edindiğimiz tecrübe ile şuanda müşterilerimize daha iyi bir hizmet verebilmek için kullanıyoruz.” dedi.

Ürün olarak müşterilerinin gelişim ihtiyaçlarını, değişen tüketim trendlerine göre yeni ürünler çıkardıklarını söyleyen Çağatay Karip, “İnsan kaynağına çok fazla yatırım yapıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de bunlar görülecek. Çağa ayak uydurabilmek adına teknolojik olarak değiştiğimiz gibi şubelerimizi de yeni konsepti ile hizmete sunuyoruz.

Asbank olarak yeni vizyonumuzla değerlerimize bağlı olarak, çevremize daya duyarlı olarak hizmetimize devam etmeye gayret göstereceğiz. Siz değerli müşterilerimizi de aramızda görmekten mutluluk duyuyorum” dedi.

Şube Müdürü Cemal Duba ise konuşmasında ise, Asbank’ın yeni şubesini daha çağdaş, modern ve engelsiz binada hizmet sunacak olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Duba Her zaman Asbank değerlerinin dışında genel dost banka olmamızın yanı sıra hedeflerimiz yenilikçi, çevresine duyarlı, bizi biz yapan değerlere bağlı, daha da büyüyerek sektörde öncü olmaktır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından gerçekleşen kurdele töreni ile Asbank şubesi yeniden müşterilerin hizmetine sunuldu.