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Anneye pasta kesildi çocuğa kına yakıldı

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Arapköy’ün sevilen ailelerinden Kemal –Nazif Ünal çiftinin yakışıklı oğulları Halil Mehmet ‘in 6 aylık kınası geçtiğimiz Pazar günü aile arasında gerçekleştirildi.

Anneye pasta kesildi çocuğa kına yakıldı
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Kınada Halil Mehmet’i sevenleri yalnız bırakmadı.

Bu arada ayni gün içinde Halil Mehmet’in annesi Nazif Ünal da yeni yaşına girme sevinci yaşadı.

Hem 6 aylık kınası hem de doğum günü pastasının kesildiği günde güzel saatler yaşandı.

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