Anneye pasta kesildi çocuğa kına yakıldı

Arapköy’ün sevilen ailelerinden Kemal –Nazif Ünal çiftinin yakışıklı oğulları Halil Mehmet ‘in 6 aylık kınası geçtiğimiz Pazar günü aile arasında gerçekleştirildi.

Kınada Halil Mehmet’i sevenleri yalnız bırakmadı.

Bu arada ayni gün içinde Halil Mehmet’in annesi Nazif Ünal da yeni yaşına girme sevinci yaşadı.

Hem 6 aylık kınası hem de doğum günü pastasının kesildiği günde güzel saatler yaşandı.