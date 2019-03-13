Çocuklarıyla birlikte Dumbo filminin galasına katılan Angelina Jolie, kıyafetiyle dövmelerini gözler önüne serdi. 20'den fazla dövmesi olan Jolie'nin sırtındaki dövmelerin anlamı ne? İşte Angelina Jolie'nin dövmeleri ve anlamları...

Angelina Jolie, 43 yaşındaki oyuncu, Los Angeles’taki El Capitan Tiyatrosu’nda yapılan Disney filmi Dumbo'nun galasına altı çocuğundan dördüyle birlikte katıldı. Galada ikizler Vivienne ve Knox (10), Shiloh (12) ve Zahara (14) anneleriyle birlikte kırmızı halı pozu verdi. Jolie, kırmızı halıda krem rengi Versace tasarımı bir elbiseyle boy gösterdi. Vücudunda 20’ye yakın dövmesi olan Jolie’nin elbisesi, sırtındaki dövmelerin büyük bir kısmını açıkta bıraktı. Peki, Jolie’nin dövmeleri ne anlama geliyor? İşte Angelina Jolie’nin dövmeleri ve anlamları: 1. Angelina Jolie’nin kolunda 2007 ile 2011 arasında doğan çocuklarının doğduğu yerlerin koordinatları yer alıyor. Jolie, 2011 yılında bu koordinatlar arasına Brad Pitt’in doğum yeri olan Oklahoma’yı da ekletti. 2. Jolie’nin sırtında, 2003 yılında Kamboçya’dan evlat edindiği Maddox’a adanmış Budist büyüsü dövme olarak yer alıyor. 3. Jolie, İngiliz punk rock grubu The Clash’ın bir şarkısının “Haklarını Bil” sözlerini gotik harflerle sırtına yazdırmış. dövme 2004 yılında, Jolie’nin ilk yaptırdığı dövmelerden. 4. Jolie’nin sırtındaki bir başka dövme, Budist tapınağı tasarımı şeklinde. 2016’da yapılan bu dövme, sahibine, kendisine ve başkalarına merhamet etmesini hatırlatıyor. 5. Jolie’nin 2016’da yaptırdığı bir başka dövme, eski Budist mantralarını (dua) içeriyor. Kamboçya’da Taylandlı eski bir keşişin yaptığı dövme şans ve sağlık dileği taşıyor. 6. Jolie’nin 2016 yılında yaptırdığı tablo şeklindeki dövmede dört kıta ve toprak, su, hava ile ateşten oluşan dört element yer alıyor. 7. Bengal kaplanı, Jolie’nin Kamboçya vatandaşlığının bir kutlaması niteliğinde. Dövme 2004 yılında yapılmış. 8. Arap alfabesiyle ‘Azim’ yazıyor. Jolie bu dövmeyi 2009 yılında, eski eşi Billy Bob Thornton ile birlikte yaptırmıştı.