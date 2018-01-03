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Altın Kadeh Meyhaneleri’nde coşkulu merhaba

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Tekirdağ Rakısı Altın Seri sponsorluğunda gerçekleştirilen, Altın Kadeh Meyhaneleri Yılbaşı Özel Gecesi’ne katılanlar 2018 yılına coşkuyla merhaba dedi.

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Altın Kadeh Meyhaneleri’nde coşkulu merhaba
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Tekirdağ Rakısı Altın Seri sponsorluğunda gerçekleştirilen  Altın Kadeh Meyhaneleri’nin yılbaşına özel etkinliğinde yine unutulmaz bir gece yaşandı. Gönyeli’de Ömerli Meyhane’de gerçekleşen Yılbaşı Özel Gecesi’nde, son zamanların en gözde Kıbrıslı şarkıcısı Eda Girgin canlı performansıyla göz doldurdu. Geceye katılan konuklar, Ömerli Meyhane’nin sıcak ve samimi ortamında eşsiz yılbaşı özel menüsünün tadını çıkardı. Gecedeki müzik ziyafetine Ömerli Meyhane tarafından hazırlanan enfes lezzetler eşlik etti.

Altın Kadeh Meyhaneleri Yılbaşı Özel Gecesi’nde biraraya gelen rakıseverler, 2018’i Ömerli Meyhane’de meze, müzik ve muhabbet dolu bir eğlence ile karşıladı. Yeni yıl çoşkusunu doyasıya yaşayan konuklar, başarılı şarkıcıEda Girgin’in seslendirdiği birbirinden güzel şarkılara, hep birlikte eşlik ettiler. Ömerli Meyhane’nin zengin yılbaşı menüsü meşe fıçıda bekletilen altın lezzetindeki Tekirdağ Rakısı Altın Seriile birleşerek tadı damaklarda kalan eşsiz bir ziyafete dönüştü. Eda Girgin’in kendine has yorumuyla seslendirdiği şarkılarla eğlenen rakıseverler gece boyunca bol bol fotoğraf çekereksosyal medyada “#AltınKadeh” hashtag’i ile paylaştı.Eğlencenin temposunun biran bile düşmediği Ömerli Meyhane’de, unutulmaz bir yılbaşı akşamı geçiren konuklar 2018’e coşkuyla merhaba dediler. 

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