Alsancak’a nezih bir mekan

Basilic Cafe&Restaurant hizmete açıldı

Alsancak’ta hizmete giren Basilic Cafe&Restaurant, Girnelilerin hizmetine girdi.

Kendine özgün konsepti ve şık görünümü ile dikkat çeken Basilic Cafe&Restaurant geçtiğimiz akşam seçkin davetlilerin katılımı ile açılışını gerçekleştirdi.

Bu güzel mekanın güzel sahibi Juhar Tokhtiyeva, açılış gecesinde misafirleri ile teker teker ilgilendi ve samimi bir atmosfer ortaya çıkmasını sağladı.

Avrupa, Rus ve İran yemeklerinin yanı sıra zengin menüsü ile dikkat çeken Basilic Cafe&Restaurant her gün 10:00 ile gece 02:00 saatleri arasında hizmet verecek ve misafirlerini ağırlayacak. Önümüzdeki günlerde haftanın belirli günleri canlı müzik ile de misafirlerine damak ziyafetinin yanı sıra müzik ziyafeti de sunacak olan Basilic Cafe&Restaurant kendine özgün konsepti ile adından sıkça söz ettireceğe benziyor… Özel parti konseptleri ile de eğlence severleri misafir etmeye hazırlanan Basilic Cafe&Restaurant’ın menüsü ilerleyen günlerde yenilikler ile karşımızda olacak…

Lezzetli barbekü seçenekleri ile damak ziyafeti sunmaya hazırlanan Basilic Cafe&Restaurant’ın servisi ise kendinizi ayrıcalıklı hissetmenizi sağlıyor… Basilic Cafe&Restaurant’a özel İtalyan Kahvesi ise adada hiçbir yerde içemeyeceğiniz bir lezzette… Tamamen Basilic Cafe&Restaurant’a özel olan bu kahveyi Juhar Tokhtiyeva misafirleri için özel olarak hazırlattığını söylüyor.