Alp Kırşan Survivor'ı neden bıraktığını açıkladı

Oyuncu ve sunucu Alp Kırşan Survivor'ı neden bıraktığını, "Ailemi çok özlediğimin farkına vardım. Türkiye’de, onların yanında olmayı seçtim. Bu düşüncemi Acun ağabey ile paylaştım, o da anlayışla karşıladı" sözleriyle açıkladı

Oyuncu ve sunucu Alp Kırşan, Posta'dan Suna Akyıldız'a konuştu. Dört yıl önce eşi Zeynep Kırşan ile Bodrum'a yerleşen ve iki çocuğu ile Bodrum'da yaşayan Kırşan Survivor hakkında açıklamalarda bulundu.

HERKES ‘SURVİVOR’DAN NEDEN AYRILDIĞINIZI MERAK EDİYOR...

- ‘Survivor’dan ayrılma kararımı son Survivor bittikten sonra ailemle buluştuğum an aldım. Onları çok özlediğimin farkına vardım. Ve onlarsız yapamayacağımı anladım. Sanırım “Kariyer mi yoksa aile mi?” sorusuyla o anda yüzleştim. Özellikle aileye ikinci çocuğumuzun da katılmasından sonra eşimin ve çocuklarımızın bana daha çok ihtiyaçları olacağını gördüm ve Türkiye’de, onların yanında olmayı seçtim. Bu düşüncemi Acun ağabey ile paylaştım, o da anlayışla karşıladı.

AYRILINCA ÜZÜLDÜNÜZ MÜ?

- Üzülmez olur muyum? Elbette üzüldüm. Sonuçta uzun süre beraber çalıştık. Ekip arkadaşlarınız ve yarışmacılarla bir süre sonra aile gibi oluyorsunuz. Sizden büyük bile olsalar kardeşleriniz gibi görüyorsunuz. Yaptıkları hatalarda bile onların yerine üzülüyorsunuz. Ben genelde oyunu kaybeden taraf için çok üzülürdüm. Bunlar her an yaşayamayacağın çok duygusal paylaşımlar. Güzel duygular... Bu aileden, kardeşlerimden uzak kalacağım için çok üzülsem de şu an eşim ve çocuklarımla birlikte olduğum için çok memnunum.