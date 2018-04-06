Almahara’da eğlencenin keyfi başka

Almahara’da DJ kabinine geçen DJ Mr. Joker ve Dj Doğuş Kılıç çaldıkları setlerle tempoyu bir saniye olsun düşürmedi

Girne’nin sevilen eğlence mekânlarından Almahara’nın düzenlediği partiler eğlence severler tarafından beğeniyle takip ediliyor. Almahara Club’da hafta sonu gerçekleşen partilerle eğlence severler sabahın ilk ışıklarına kadar müziğin tadını çıkarıyor.

Geçtiğimiz Cumartesi gecesi eğlence severlerin yine doldurduğu Almahara’da DJ kabinine geçen DJ Mr. Joker ve Dj Doğuş Kılıç çaldıkları setlerle tempoyu bir saniye olsun düşürmediler.

“LIMITLESS DANCE ” adı altına gerçekleşen partide eğlence severler gönüllerince eğlendi.

Gecede dansçı kızların şovları yürekleri hoplatırken, gençler doyasıya eğlendiler.