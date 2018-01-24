banner107
Turkcell’de numara taşıma dönemi başladı
Turkcell’de numara taşıma dönemi başladı
31 0
7 0
 
14 0
17 yıllık rekor tarih oldu
17 yıllık rekor tarih oldu
40 0
76 0
Pulya, dum dum kurşunu kurbanı
Pulya, dum dum kurşunu kurbanı
124 0
68 0
banner82
banner147

Almahara’da durmak yok

banner27

Almahara Club’ta hafta sonu tempo yine hiç düşmedi

Almahara’da durmak yok
banner137

Girne’nin beğenilen eğlence mekânlarından olan Almahara Club’da hafta sonu gerçekleşen partilerle eğlence severler sabahın ilk ışıklarına kadar müziğin tadını çıkarıyor.

Almahara’nın düzenlediği partiler eğlence severler tarafından beğeniyle takip ediliyor.

Geçtiğimiz hafta sonu eğlence severlerin yine doldurduğu Almahara’da DJ kabinine geçen DJ Mr. Joker ve DJ Doğuş Kılıç çaldıkları setlerle tempoyu bir saniye olsun düşürmediler.

“Stress Out Night ” adı altına gerçekleşen partide eğlence severler gönüllerince eğlendi. Özellikle üniversiteli gençlerin akın ettiği gecede gençler dans etmenin keyfini yaşadılar.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.