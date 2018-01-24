Almahara’da durmak yok

Almahara Club’ta hafta sonu tempo yine hiç düşmedi

Girne’nin beğenilen eğlence mekânlarından olan Almahara Club’da hafta sonu gerçekleşen partilerle eğlence severler sabahın ilk ışıklarına kadar müziğin tadını çıkarıyor.

Almahara’nın düzenlediği partiler eğlence severler tarafından beğeniyle takip ediliyor.

Geçtiğimiz hafta sonu eğlence severlerin yine doldurduğu Almahara’da DJ kabinine geçen DJ Mr. Joker ve DJ Doğuş Kılıç çaldıkları setlerle tempoyu bir saniye olsun düşürmediler.

“Stress Out Night ” adı altına gerçekleşen partide eğlence severler gönüllerince eğlendi. Özellikle üniversiteli gençlerin akın ettiği gecede gençler dans etmenin keyfini yaşadılar.