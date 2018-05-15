Alişan hem oynattı, hem güldürdü

Ünlü şarkıcı Alişan, sahne aldığı Merit Park Hotel’de söylediği şarkılarla oynatırken, yaptığı esprilerle de kendisini dinlemeye gelenleri kahkahaya boğdu

Merit Park Hotel’de sahne alan ünlü şarkıcı Alişan, Anneler Günü nedeniyle, konserine kutlama mesajıyla başladı.

Geniş bir repertuar hazırlayan ve sevilen şarkıları eşliğinde konuklarını coşturan Alişan, esprileriyle de geceye damgasını vurdu.

Yakın bir zamanda yaptığı evlilik ile gündemde olan Alişan, konuklarından gelen istek parçalar nedeniyle, “Yeni evlendim. Masrafım çok. Her istek şarkı için 100 dolar istiyorum” diyerek hayranlarını kahkahaya boğdu.

Sahnedeki davul şov ile misafirleri coşturan Alişan, Müslüm Gürses’ten İbrahim Tatlıses’e kadar sevilen sanatçıların şarkılarını da seslendirerek tam anlamıyla müzik ziyafeti sundu.