banner107
Millilerin CONİFA mesaisi başladı
Millilerin CONİFA mesaisi başladı
139 0
60 yılda 2,4 milyon bebeği kurtardı
60 yılda 2,4 milyon bebeği kurtardı
45 0
Böyle önlem ancak Kıbrıs’ta olur
Böyle önlem ancak Kıbrıs’ta olur
108 0
Köy küçük, başarı büyük
Köy küçük, başarı büyük
745 0
Akbil, Mağusa'da yan verdi
Akbil, Mağusa'da yan verdi
48 0
İskele bisiklet kenti olma yolunda ilk adımı attı
İskele bisiklet kenti olma yolunda ilk adımı attı
22 0
Dumlupınar - Mormenekşe maçının son kararını KTFF verecek
Dumlupınar - Mormenekşe maçının son kararını KTFF verecek
391 0
Karşıyaka’nın hasreti kısa sürdü
Karşıyaka’nın hasreti kısa sürdü
265 0
banner82
banner147

Alişan hem oynattı, hem güldürdü

banner27

Ünlü şarkıcı Alişan, sahne aldığı Merit Park Hotel’de söylediği şarkılarla oynatırken, yaptığı esprilerle de kendisini dinlemeye gelenleri kahkahaya boğdu

Alişan hem oynattı, hem güldürdü
banner137

Merit Park Hotel’de sahne alan ünlü şarkıcı Alişan, Anneler Günü nedeniyle, konserine kutlama mesajıyla başladı.

Geniş bir repertuar hazırlayan ve sevilen şarkıları eşliğinde konuklarını coşturan Alişan, esprileriyle de geceye damgasını vurdu.

Yakın bir zamanda yaptığı evlilik ile gündemde olan Alişan, konuklarından gelen istek parçalar nedeniyle, “Yeni evlendim. Masrafım çok. Her  istek şarkı için 100 dolar istiyorum” diyerek hayranlarını kahkahaya boğdu.

Sahnedeki davul şov ile misafirleri coşturan Alişan, Müslüm Gürses’ten İbrahim Tatlıses’e kadar sevilen sanatçıların şarkılarını da seslendirerek tam anlamıyla müzik ziyafeti sundu.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.