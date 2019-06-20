Aleyna, Mağusa’yı coşturdu

Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali’nin açılışında sahne alan Türkiye’nin ünlü pop sanatçısı Aleyna Tilki, gençlere muhteşem saatler yaşattı

Gazimağusa Belediyesi tarafından bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali geçtiğimiz akşam Türkiye’nin ünlü pop sanatçılarından Aleyna Tilki konseri ile muhteşem bir açılış gerçekleştirdi.

Sevilen pop sanatçısı Aleyna Tilki’nin tarihi Namık Kemal Meydanı'nda verdiği muhteşem konsere ilgi büyüktü.

Tilki, sahnede şarkılarını hayranıyla hep bir ağızdan seslendirerek, keyif dolu saatler yaşattı.

5 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan festival ünlü sanatçıların konseri ile sürecek.