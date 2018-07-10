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Aleyna ile muhteşem final

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Güzelyurt Portakal Festivali, Aleyna Tilki konseriyle sona erdi

Aleyna ile muhteşem final
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“41. Kere Maşallah” sloganıyla gerçekleşen 41. Güzelyurt Portakal Festivali Aleyna Tilki konseriyle sona erdi.

Final gecesinde Sergen Özbay konser öncesi izleyenlere nefes kesen bir dans gösterisi gerçekleştirdi.

Dans gösterisinin ardından Güzelyurt Portakal Festivali’nde “Sen Olsan Bari” parçasıyla çıkış yapan Aleyna Tilki önceki akşam hayranlarına muhteşem bir konser yaşattı. Giyim tarzıyla dikkatleri toplayan Aleyna gecede popüler şarkılarını seslendirdi. Güzelliğiyle gençleri büyüleyen Aleyna sempatik tavırlarıyla da büyük beğeni topladı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, konser arasında genç sanatçıya anı plaketi takdim ederek, final gecesine katılarak renk katan sanatçıya teşekkür etti.

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