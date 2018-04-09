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Albüm sonrası sıra çocukta

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Merit Crystal Cove Hotel’de sahne alan Gökhan Tepe, “Albümü bitirdik, artık çocuk istiyoruz” dedi

Albüm sonrası sıra çocukta
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Besteci, söz yazarı ve yorumcu kimliği ile müzik dünyasının önemli isimlerinden olan Gökhan Tepe, Merit Crystal Cove Hotel’de unutulmaz bir konsere imza attı. Sevilen şarkılarının yanı sıra sözleri kendisine ait olan popüler parçaları da seslendiren Gökhan Tepe, hareketli parçaları ile kendisine eşlik eden hayranlarının yerlerine oturmasına  müsaade etmedi. 

Verdiği kilolarla dikkat çeken Gökhan Tepe, geçen yaz paparazzilerin çektiği fotoğraflar sonrasında kilo vermeye karar verdiğini belirterek, yılbaşını milat aldığını ve yedi kilo verdiğini söyledi.

Bir senedir üzerinde çalıştığı yeni albümünü önümüzdeki hafta bitireceklerini söyleyen Gökhan Tepe, “Bu albüm hareketli, enerjik bir albüm oldu. İnşallah 2018 yazına damgasını vuracak” dedi.

Albüm sonrası sıranın çocukta olduğunu belirten Gökhan Tepe’ye konseri sırasında sahnede eşi de eşlik etti. Tepe, konser sonrası gazetecilerle yaptığı sohbette, çocuk müjdesi de verdi. Tepe, “Albümü de çıkarttıktan sonra çocuk isteğimiz var. Bir seneyi daha çok çalışmaya konsantre olarak geçirdim. Şimdi inşallah bekliyoruz işte, Allah verirse. Nasip kısmet. Albümü de bitirdik, artık çocuk istiyoruz” dedi.

Diğer sanatçılara şarkı vermeye devam ettiğini de sözlerine ekleyen Gökhan Tepe, Funda Arar'ın “Unutur mu bir kadın?” şarkısının şu anda dinleyiciyle buluştuğunu, yakın bir zamanda çıkacak Ebru Gündeş albümünde de altı adet bestesinin bulunduğunu söyledi.

 

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