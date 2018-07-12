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Alashia’da eğlenceli geceler başlıyor

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Alashia Inn Art Studio Cafe’de yarın gece sahne alacak olan Eril Cambaz, akustik performansı ile uzun bir aradan sonra eğlence severlerle buluşuyor

Alashia’da eğlenceli geceler başlıyor
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Ayhatun Ateşin Atölyesi olarak bilinen Alashia Inn Art Studio Cafe’de Eril Cambaz akustik performansı ile uzun bir aradan sonra eğlence severlerle buluşuyor.

Yarın gece saat 22:00’da başlayacak etkinlik, hoş ve eğlenceli ortama sahne olacak.

Lefkoşa kentinin çocukları ile açık atölyelerde buluşan sanatseverler birlikte üretme ve öğrenme imkanı oluşturan atölyeler yanında yaz boyunca müzik dinletileriyle sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Alashia Inn’in bulunduğu Lefkoşa Köroğlu Sokağı ilgi gören bir mahalle.

Kimi zaman dam üzerindeki dev ayakkabı kimi zaman ağaç süslemeleri kimi zaman da geçmiş yaşanmışlıkların yeniden günümüzde hayat bulan bir objeyle ilgi odağı oluyor.

Genç yaşlı her kesimden insanın dikkatini çeken mekan, sokağa rengarenk bir görünüm katarken izleyeni başka diyarlara götürüyor.

Lefkoşa sokaklarında sanatsal küçük dokunuşlar kente hayat verirken, şimdi de müzik ruhun gıdası diyerek atılan adımlarla eğlenceli ortamlar yaratılıyor.

 

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