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Alaçatı’da eğlenmeyen yok

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Sanatçılar Ümran ve Kani’nin seslendirdikleri birbirinden hareketli parçalarla eğlenen konuklar, Alaçatı’nın ferah mekanında neşeli saatler yaşıyorlar

Alaçatı’da eğlenmeyen yok
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Lapta bölgesinin uğrak eğlence mekanlarından Alaçatı Restaurant’ta geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi akşamı mekanın daimi sanatçıları Ümran ve Kani’nin  seslendirdikleri birbirinden hareketli parçalarla konuklar güzel ve eğlenceli bir gece yaşadı.

Alaçatı Restaurant’ın ferah mekanında eğlencenin tadına varan konuklar geç vakitlere kadar doyasıya eğlendiler.

Cuma akşamı ayrıca Alaçatı Resturant’ta Tahir ve Yasemin’in nikah töreni de geceye ayrı bir renk katarken, nikaha katılan konuklar eğlencenin tadına vardılar.

Bu arada oryantal Yasemin ise kıvrak danslarıyla gecede bol bol alkış aldı. 

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