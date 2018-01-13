Alaçatı’da eğlence tam gaz

Lapta’daki Alaçatı Restaurant’ta sahne alan Ümran Ünlü, seslendirdiği parçalarla konukları doyasıya eğlendirdi

Lapta bölgesinin eğlence mekânlarından Rose Garden's Holiday Village bünyesindeki Alaçatı Restaurant’ta muhteşem bir Cuma ve Cumartesi gecesi yaşandı.

Her iki gecede de sahne alan Ümran Ünlü konuklarına seslendirdiği parçalarla oldukça güzel saatler yaşattı. Kani’nin hareketli parçaları ise konukları pistten çıkartmadı.

Alaçatı Restaurant’ın ferah mekânında eğlencenin tadına varan konuklar geç vakitlere kadar eğlenirken gecede Kıbrıs’ın başarılı ve kıvrak danslarıyla göz dolduran oryantal Yasemin Kurova da sahne alarak coşkunun daha çok artmasını sağladı.

Gecede Ya Beleş personeli yeni yıl yemeğinde buluşurken ve Vestidor’un sahibi Semiha Mertler için de sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.