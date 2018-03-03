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Alaçatı’da durmak yok

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Alaçatı Restaurant’ta sahne alan sanatçılar Ümran ile Kani’nin canlı performansları ve oryantal Yasemin’in kıvrak danslarıyla konuklar gümbür gümbür bir eğlence yaşıyor

Alaçatı’da durmak yok
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Alaçatı Restoran yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Kıbrıs’ın sevilen sanatçılarından Ümran ve klavyede Kani, Alaçatı’da seslendirdikleri parçalarla konuklara güzel ve eğlenceli geceler yaşatmaya devam ediyorlar.

Alaçatı Restaurant’ta geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi gecesi gerçekleşen eğlenceli gecelerde sanatçılar Ümran ile Kani’nin yanında ülkemizin başarılı oryantali Yasemin’in sergilediği performanslar konukları bir dakika olsun yerlerinde oturtmadı. 

Gecede ayrıca sürpriz doğum günleri pastaları da kesilerek doğum günü kutlamaları yapıldı.

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