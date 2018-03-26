Akustik geceler mest ediyor

Her Cuma farklı temayla Spoon Lounge’da sahne alan Levent Ünal ve orkestrası, ‘Akustik Film Müzikleri’ gecesi, ‘90’lar Türkçe Pop Akustik’ gibi katılanlara unutulmaz anılar yaşatarak Kıbrıs’ın yeni alışkanlığı oluyor

Enbe orkestrasının eski vokallerinden Levent Ünal’ın sahne aldığı Spoon Lounge Akustik Geceler Kıbrıs’ın yeni alışkanlığı oldu.

Her Cuma farklı temayla Spoon Lounge’da sahne alan Levent Ünal ve orkestrası, ‘Akustik Film Müzikleri’ gecesi, ‘90’lar Türkçe Pop Akustik’ gibi katılanlara unutulmaz anılar kazandıran ve eğlendiren gecelere imza atıyor. Sürprizlerin eksik olmadığı Akustik Geceler’de konuk sanatçıların sahne almasının dışında her hafta şair, yazar ve televizyon programcısı Dilek Orhan sevilen şiirlerinden iki tanesini orkestra eşliğinde okuyor.

Dünya ve Türk mutfağından farklı lezzetleri müşterilerine sunan, özel locasıyla kurumsal toplantı ve yemeklere, doğum günü organizasyonlarına ev sahipliği yapan ve cafe, bar, restoran/nargile salonu konseptlerini mükemmel bir uyum içinde bir araya getiren Spoon Lounge’da, perküsyonda Mesut Doğan, perdeli ve perdesiz gitarda Serkan Çankaya ve vokalde Levent Ünal’ın yer aldığı Akustik Geceler her Cuma akşamı 21.30’da.