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Akdeniz’in kıyısında doyasıya Kıbrıs gecesi

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Acapulco Otel’in düzenlediği Kıbrıs gecelerine doyum olmuyor

Akdeniz’in kıyısında doyasıya Kıbrıs gecesi
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Acapulco Resort & Convention & SPA Otel’in yaz ayları boyunca her perşembe akşamı düzenlendiği Kıbrıs gecesi ilgi görmeye devam ediyor.

Kıbrıs gecesinde çeşitli stantlar kurularak kültürel eşyalar satılırken, Kıbrıs’a özgü yemek çeşitleri ikram edildi, folklor gösterileri düzenlendi.

Gece sonunda kıvrak danslarıyla oryantal Alina konukların karşısına çıkarak danslarıyla göz kamaştırdı.

Otel misafirleri ve dışarıdan gelen konuklar, yapılan etkinlikten memnun ayrıldılar.

Öte yandan düzenlenen Acapulco’da konaklayanlar arasında bulunan Türkiye’nin sevilen dizi oyuncularından Tolga Çiftçi de ailesiyle birlikte

Kıbrıs gecesine katılarak keyifli saatler geçirdi.

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