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Akdeniz’in en güzeli İtalyan Telma

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13 ülkeden birbirinden güzel genç kızların katıldığı Miss Mediterranean 2018 Güzellik Yarışması’nda güzellik tacını takmayı başaran isim, İtalyan güzel Telma Yadeira oldu

Akdeniz’in en güzeli İtalyan Telma
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Ülkemizde düzenlenen Miss Mediterranean 2018 Güzellik Yarışması’nda İtalya adına mücadele eden TelmaYadeira, Akdeniz’in en güzel kızı oldu.

Merit Royal Hotel ve Merit Royal Premium Hotel ortak etkinliğinde düzenlenen Miss Mediterranean 2018 Güzellik Yarışması, 13 ülkeden birbirinden güzel genç kızların mücadelesine ev sahipliği yaptı. Sunuculuğunu Lübnanlı başarılı program yapımcısı Nermine Korban Bechara’nın yaptığı yarışmada, güzeller jüri üyelerinin karşısında dereceye girebilmek için mücadele etti.

Juri üyelerinin karar vermekte bir hayli zorlandıkları görüldü. Yapılan değerlendirmeler sonunda güzellik tacını takmayı başaran isim İtalyan güzel Telma Yadeira oldu. Tunus adına yarışmaya katılan Kawla Gueye ikinci olurken, Fas güzeli Fatimazahra Moho üçüncülüğü elde etti. Portekiz güzeli adına yarışan Alexandra Garces birinciliği kazandı.

Gecenin finali ise keyifli bir konser ile yapıldı. Dans gösterilerinin ardından sahneye gelen Tunuslu ünlü şarkıcı Yousra Mahnoush, geceyi zirveye taşıdı.

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