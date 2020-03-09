Afrikalıların vazgeçilmez mekanı Eroza oldu

Niyazi Ergülen

Ülkemizde yüksek öğrenim gören Nijeryalı öğrencilerin yaklaşık bir buçuk ay önce yaptığı ilk eğlence partisinin adresi olan Eroza Tatil Köyü ikinci eğlence partisine de ev sahipliği yaptı.

Şubat ayının son Cuma akşamı saat 23.00’te başlayan gece sabah 05.30’a kadar sürdü. Girne, Lefkoşa, Mağusa ve Lefke’den katılan Nijeryalı öğrenciler sabaha kadar çılgınca dans edip doyasıya eğlendiler.

Gazetemize açıklama yapan Eroza Tatil Köyü Direktörü Mehmet Emin Yılmaz, Güzelyurt bölgesinde eğlencenin merkezinin Güneşköy’de bulunan Eroza Tatil köyü olduğunu belirterek, tüm parti, düğün ve spor kulüplerinin kamp organizasyonları için tatil köyünün uygun mekan olduğunu vurguladı.