Afrikalı öğrenciler Eroza’da stres attı

Niyazi ERGÜLEN

Lefke Avrupa Üniversitesi’nde okuyan Afrika kökenli Nijeryalı öğrenciler geçtiğimiz cumartesi gecesi Güzelyurt'a bağlı Güneşköy'de bulunan Eroza Tatil Köyü’nde dönem yorgunluğunu attılar. Yaklaşık 150 öğrencinin katıldığı gecede, Afrika müzikleri eşliğinde nargile partisi ile başlayan etkinlikte öğrencilerin eğlencesi sabaha kadar sürdü.

Müzik eşliğinde geçen gecede öğrenciler dans ettiler. Sadece Nijeryalı olan gruba birkaç vatandaşta konuk oldu. Konuklar arasında Sisters Restaurant direktörü Havva Bertan, gecede nefis pizaları ile öğrencilere nefis menüler sundu.

Eroza Tatil Köyü Direktörü Mehmet Emin Yılmaz, Güzelyurt bölgesinde bulunan kulüplere kamp amaçlı ve bu gibi özel parti etkinlikleri düzenlemek isteyenler için her zaman yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti.