Adriana Lima podyumlara veda etti

Victoria's Secret'a veda eden dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima, yeni hayatına dair çarpıcı bir açıklama yaptı

Adriana Lima, son kez Victoria's Secret Fashion Show'da podyuma çıktı. New York'da gerçekleşen şovda duygusal anlar yaşayan 37 yaşındaki güzel, pistten ayrılırken gözyaşlarına hakim olamadı. Victoria’s Secret’ın en uzun süre çalışan modellerinden olan Adriana Lima'nın, bundan böyle neler yapacağı merak konusu oldu. Emeklilik hayatında başka projelere yoğunlaşacağını belirten Brezilyalı model, "Farklı projelerle bağlantı halinde olmak istiyorum. Özellikle dünya çapında kadınları destekleyen oluşumlara ve etkinliklere yoğunlaşacağım" ifadelerini kullandı.