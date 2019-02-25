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Adriana Lima KKTC’ye gelmekten son anda vazgeçti

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Metin Hara ile ilişkisi biten Adriana Lima, Kuzey Kıbrıs’tan aldığı modellik teklifini önce kabul etti, sonra da gelmemek için bahaneler buldu

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Adriana Lima KKTC’ye gelmekten son anda vazgeçti
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Brezilyalı top model Adriana Lima, Balizza'nın 2 Mart'ta Girne Les Ambassadeurs Hotel'de düzenlenecek defilesinde baş manken olarak podyuma çıkacaktı. Önce teklifi kabul eden Lima, daha sonra bahaneler üretmeye başladı.

300 BİN DOLAR İSTEDİ
İstanbul üzerinden Kıbrıs'a gitmek istemeyen Lima, ücretini 300 bin dolara çıkardı ve medyanın çekim yapmaması şartı koydu. Defilenin organizatörü Müjdat Kavas, "Adriana, Türkiye'ye gelmemek için böyle yaptı, anlaşmayı iptal ettik" dedi.

MADEM ÖYLE İŞTE BÖYLE
Defilede; Adriana Lima yerine Victoria's Secret modelleri Candice Swanepoel ve Karolina Kurkova'nın çıkabileceği öğrenildi.

KEDİ GÖZÜ MAKYAJIYLA DİKKAT ÇEKTİ

ABD'de bir etkinliğe özel olarak yaptırdığı kedi gözü makyajı ile katılan dünyaca ünlü yıldız Adriana Lima, 14 bin TL değerinde elbise tercih etti.

Victoria's Secret modelliğinden emekli olan Brezilyalı model Adriana Lima,Los Angeles'ta çevre yararına düzenlenen Hollywood davetine katıldı.

Lima, David Koma imzalı 1938 sterkin değerindeki asimetrik elbise giydi.

37 yaşındaki yıldız, kedi gözü makyajıyla dikkat çekti. 

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