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“Adım attığım yerde deve kesilirdi”

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“Adım attığım yerde deve kesilirdi”
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Şarkıcı Yeşim SalkımYoutube'da yayınlanan 'Selim Akar Sorarsa' programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

2015 yılında oyuncu Hakan Eratik ile yollarını ayıran Yeşim Salkım, kalbinin boş olduğunu açıkladı.

Ünlü şarkıcı, katıldığı programda şu açıklamalarda bulundu:
"Hayatıma giren tüm erkeklere (5 kere evlendi) teşekkür ettim. Hakan Uzan ile Ürdün'de bir sarayda düğün yaptık. Adım attığım yerde deve kesildi. O dönemde evde 14 yardımcım vardı. 250 lira yövmiye ile çalışan bir oyuncuyla (Hakan Eratik) köpek çiftiğinde evlendim. Severken hesap yapmadım. Aldatılmayı dibine kadar yaşadım. Zor ama eğlenceli bir kadınım. Canımı sıkmazlarsa, kimsenin etlisine sütlüsüne karışmam. Aşk güzel bir duygu ancak şu an kalbim boş. Hayatım film olsa; çocukluğumu Beren Gökyıldız, gençliğimi Serenay Aktaş, olgunluk dönemimi Demet Evgar oynasın isterim"

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