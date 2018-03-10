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Adı gibi eğlencesi de duble

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Lefkoşa’daki Duble Meyhane’de sahne alan Nil Kırlangıç, Barış Aksoy ve Mehmetcan konukları piste döküyor

Adı gibi eğlencesi de duble
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Ülkemizde taverna geceleri denince Lefkoşa’da akla gelen isim olan Duble Meyhane’de eğlence cümbüş havasında yaşanıyor.

Mekanın geçtiğimiz cumartesi gecesi gerçekleşen programında ilk olarak ülkemizin güzel sanatçısı Nil Kırlangıç sahne alarak konukları sohbete ve eğlenceye hazırladı.

Nil’in ardından sahneye çıkan Barış Aksoy ise hareketli şarkılar eşliğinde masaları piste taşıdı. Son olarak sahneye çıkan Mehmetcan eşliğinde keyifleri iyice coşkuya dönüşen konuklar sohbet ve muhabbet dolu gecenin tadını gönlünce eğlenerek çıkardı.

Hafta sonları Piyanist-şantöz Hüseyin eşliğinde mekanın eğlencesini coşturan  üç sanatçı konuklardan tam not aldılar. Gecede sürpriz doğum günleri de kutlandı.


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