Acapulco’da tatil keyfi bir başka

Yeşil ve mavinin en güzel kombinasyonuyla büyüleyen Acapulco Resort & Convention & SPA, tatil keyfini dünya standartlarında ve servis kalitesiyle konuklarına sunarak unutulmaz bir tatil keyfi yaşatıyor

Ülkemizin en büyük ve en kaliteli otellerinden olan Çatalköy bölgesindeki Acapulco Resort & Convention & SPA bu yaza yine damgasını vuracak.

Tatil keyfini dünya standartlarında ve servis kalitesiyle konuklarına sunan Acapulco Resort & Convention & SPA, bu yaz yine en çok tercih edilen otel olacak.

Yeşil ve mavinin en güzel kombinasyonuyla büyüleyen Acapulco Otel, Girne'nin en temiz sahil ve doğasını da bir arada sunuyor.

Kıbrıs'ta tatil yapmak isteyen herkese hitap edebilecek otellerin başında gelen Acapulco Hotel, eşsiz kumsalıyla konuklarını hem eğlendirmeyi hem de dinlendirmeyi garanti ediyor.

Otelde hizmet veren aqua park da özellikle çocukların en büyük eğlence kaynağı haline geliyor.