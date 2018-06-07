banner107
Hedef, final olacak
Hedef, final olacak
48 0
Farkla yarı finaldeyiz
Farkla yarı finaldeyiz
155 0
Hamitköylü rallicilerin en iyisi Çocuk
Hamitköylü rallicilerin en iyisi Çocuk
116 0
Annelik içgüdüsü
Annelik içgüdüsü
580 0
Namağlup çeyrek finaldeyiz
Namağlup çeyrek finaldeyiz
33 0
Akşamcıların gözdesi
Akşamcıların gözdesi
80 0
Kıbrıs Türk basını bir duayenini daha kaybetti
Kıbrıs Türk basını bir duayenini daha kaybetti
740 0
Millilerimiz çeyrek final kapısını araladı
Millilerimiz çeyrek final kapısını araladı
81 0
banner82
banner147

Acapulco’da tatil keyfi bir başka

banner27

Yeşil ve mavinin en güzel kombinasyonuyla büyüleyen Acapulco Resort & Convention & SPA, tatil keyfini dünya standartlarında ve servis kalitesiyle konuklarına sunarak unutulmaz bir tatil keyfi yaşatıyor

Acapulco’da tatil keyfi bir başka
banner137

 Ülkemizin en büyük ve en kaliteli otellerinden olan Çatalköy bölgesindeki Acapulco Resort & Convention & SPA bu yaza yine damgasını vuracak.

Tatil keyfini dünya standartlarında ve servis kalitesiyle konuklarına sunan Acapulco Resort & Convention & SPA, bu yaz yine en çok tercih edilen otel olacak.

Yeşil ve mavinin en güzel kombinasyonuyla büyüleyen Acapulco Otel, Girne'nin en temiz sahil ve doğasını da bir arada sunuyor.

Kıbrıs'ta tatil yapmak isteyen herkese hitap edebilecek otellerin başında gelen Acapulco Hotel, eşsiz kumsalıyla konuklarını hem eğlendirmeyi hem de dinlendirmeyi garanti ediyor.

Otelde hizmet veren aqua park da özellikle çocukların en büyük eğlence kaynağı haline geliyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.