Acapulco’da Buray’la muhteşem gece

Ülkemizi Türkiye'de başarıyla temsil eden ünlü pop sanatçısı Buray, Acapulco Hotel'in Sevgililer Günü organizasyonunda sahneye çıkarak unutulmaz bir gece yaşattı

Ülkemizi Türkiye'de başarıyla temsil eden ünlü pop sanatçımız Buray, geçtiğimiz Cumartesi gecesi Girne Acapulco Hotel'in Sevgililer Günü organizasyonunda sahneye çıkarak unutulmaz bir gece yaşattı.

14 Şubat'ın hafta içine denk gelmesi nedeniyle Sevgililer Günü organizasyonu 17 Şubat Cumartesi akşamı gerçekleştirilirken, pop müziğin yükselen yıldızı Buray da bini aşkın kişinin izlediği konserine başlarken "Sevgililer Günü'nüz kutlu olsun, her gününüz Sevgililer Günü olsun" diyerek selamladı.

Buray konserinde bir de sürpriz yaşandı. Bir dinleyici "Şarkı söylemek istiyorum" diyerek sahneye çıktı. Sahnede büyük bir pankart açarak sevgilisine evlenme teklifinde bulunan genç adam, olumlu yanıt aldı. Genç çifti tebrik eden Buray, kendisine de aşk diledi ve "Sevenleri kavuşturarak ben de sevap biriktirmeye çalışıyorum. Belki bu sayede kader bize de güzel bir aşk nasip eyler." dedi.

Konserinde gerek kendi albümünden gerekse başka sanatçıların albümlerinden güzel aşk şarkılarını söyleyen Buray, konuklardan tam not aldı