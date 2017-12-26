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Absolute Night Party nefes kesti

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Retro Lounge geçtiğimiz haftasonu Afrodit Girls Dans Show ile geceye katılan ve mekanı dolduran konukların nefesini keserken, DJ Ümit Akdeniz ise hem çalarak hem dans ederek eğlencenin nabzını tuttu

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Absolute Night Party nefes kesti
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Girne gecelerinin eğlencede sınır tanımayan mekanı Retro Lounge geçtiğimiz haftasonu Afrodit Girls Dans Show ile nefesleri kesti.

Eğlencenin tek adresi Retro Lounge düzenlediği etkinliklerle eğlence severlerden tam not almaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu yine renkli görüntüler yakaladığımız eğlencede gelen konuklar biran olsun yerinde durmadı.

Retro Lounge sahibi Gamze Yücel ise halinden oldukça memnun.

Karşılaştığı bu yoğun ilginin kaliteli hizmet kaliteli müzik ve kaliteli eğlence anlayışlarının bir sonucu olduğunu belirtmeden de  geçmedi. Mekanın olduğu sokak bile yoğunluktan kapanmış durumdaydı.

Gecede performans gösteren mekanın sevilen DJ’i Ümit Akdeniz ise hem çalarak hem dans ederek eğlencenin nabzını tutmayı başardı.

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