banner107
Güzelliklerin değerini bilmiyoruz
Güzelliklerin değerini bilmiyoruz
0
Cihangir kaçtı, Gençler yakaladı 2-2
Cihangir kaçtı, Gençler yakaladı 2-2
0
Karting sezonu tamamlandı
Karting sezonu tamamlandı
0
Dikkatsiz sürücünün arkadan çarptığı araç takla attı
Dikkatsiz sürücünün arkadan çarptığı araç takla attı
0
Yolcu ve şoför kavga ederken otobüs nehre uçtu
Yolcu ve şoför kavga ederken otobüs nehre uçtu
0
Ocak kaçtı, Çetinkaya yakaladı
Ocak kaçtı, Çetinkaya yakaladı
0
Avenue Tırmanma Yarışı’na renkli açılış
Avenue Tırmanma Yarışı’na renkli açılış
0
Bu model sadece 24 adet üretildi
Bu model sadece 24 adet üretildi
0
banner82
banner147

23. yaşına özel fotoğraflarla Kendall Jenner

banner27

23. yaşına özel fotoğraflarla Kendall Jenner
banner192

Dünyanın en çok kazanan mankenler listesinde zirvede yer alan Amerikalı model ve televizyon yıldızı Kendall Jenner 23. doğum gününü kutluyor.

Kendall Jenner, gösteri dünyasının en göz önünde ailelerinden birinin kızı olarak dünyaya geldi. Kim Kardashian'ın üvey kardeşi olan Jenner'ın en büyük akıl hocası annesi Kris Jenner.

Kris Jenner, 1994 yılında cinayete kurban giden en yakın arkadaşı Nicole Brown Simpson’ın anısına, Kendall’a Nicole ismini koydu. Kendall’ın ikinci adı Nicole.

Kendall, yüksek moda podyumunda ilk olarak 2014 yılında Marc Jacobs defilesinde yürüdü ama onun 14 yaşında başlayan modellik yeteneği çocukluğuna dayanıyor.

3 Kasım 1995 doğumlu Kendall Jenner, bir Akrep burcu kadını. 22. doğum gününde giydiği ışıltılı elbise unutulmasa da favori rengi mor... 

Moda uzmanlarına göre her ne kadar son yıllarda podyumda bir fırtına gibi esiyor olsa da aslında 23 yaşındaki Jenner öyle etkileyici bir ışığa sahip değil. Güzel olmasına güzel ama mesela Kate Moss'un gençlik yıllarında sahip olduğu doğal etkileyiciliğin yarısı bile onda yok.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.