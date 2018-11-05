23. yaşına özel fotoğraflarla Kendall Jenner

Dünyanın en çok kazanan mankenler listesinde zirvede yer alan Amerikalı model ve televizyon yıldızı Kendall Jenner 23. doğum gününü kutluyor.

Kendall Jenner, gösteri dünyasının en göz önünde ailelerinden birinin kızı olarak dünyaya geldi. Kim Kardashian'ın üvey kardeşi olan Jenner'ın en büyük akıl hocası annesi Kris Jenner.

Kris Jenner, 1994 yılında cinayete kurban giden en yakın arkadaşı Nicole Brown Simpson’ın anısına, Kendall’a Nicole ismini koydu. Kendall’ın ikinci adı Nicole.

Kendall, yüksek moda podyumunda ilk olarak 2014 yılında Marc Jacobs defilesinde yürüdü ama onun 14 yaşında başlayan modellik yeteneği çocukluğuna dayanıyor.

3 Kasım 1995 doğumlu Kendall Jenner, bir Akrep burcu kadını. 22. doğum gününde giydiği ışıltılı elbise unutulmasa da favori rengi mor...

Moda uzmanlarına göre her ne kadar son yıllarda podyumda bir fırtına gibi esiyor olsa da aslında 23 yaşındaki Jenner öyle etkileyici bir ışığa sahip değil. Güzel olmasına güzel ama mesela Kate Moss'un gençlik yıllarında sahip olduğu doğal etkileyiciliğin yarısı bile onda yok.