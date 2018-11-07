2018’in yaşayan en seksi erkeği Idris Elba

People dergisine göre 2018 yılının yaşayan en seksi erkeği oyuncu Idris Elba oldu

Ünlü İngiliz aktör Idris Elba, yaşayan en seksi erkek tacının sahibi oldu.

The Wire dizisindeki iş adamı Russell "Stringer" Bell karakteriyle hafızalara kazınan 46 yaşındaki oyuncu, People dergisi tarafından yaşayan en seksi erkek unvanına layık görüldü.

Elba, yaşayan en seksi erkek seçilmesinin ardından People dergisine verdiği röportajda, “Aynaya baktım, kendimi kontrol ettim. ‘Evet, bugün seksi gibisin’ dedim. Ama dürüst olmak gerekirse güzel bir duygu. Güzel bir sürpriz, kesinlikle ego artırıcı” şeklinde yorum yaptı.

16 yaşındaki bir kızı ve dört yaşında bir oğlu olan Elba, “Kendime güvenmeyi seviyorum, ama aynı zamanda onu ne zaman dizginleyeceğimi de biliyorum” dedi.

“Hayat keşkelerle geçirilemeyecek kadar kısa” diyen Elba, “Kimseye bir yarın vaat edilmiyor, o nedenle bugünü yaşa dostum” ifadesini kullandı.