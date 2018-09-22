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Zorba Balesi Girne'de sahnelendi

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Girne Amfi Tiyatro’da dün akşam yapılan açılışta, Zorba Balesi, Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin yorumuyla sahnelendi.

Zorba Balesi Girne'de sahnelendi
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin açılışında sahnelenen Zorba Balesi’ni izledi. 

 
 
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı’nın da destek verdiği 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin açılışında sahnelenen Zorba Balesi, Nikos Kazancakis’in romanı “Zorba The Greek”, Mikis Thedorakis’ in müzikleri ve Lorca Massine’nin koreografisinde hayat buldu. 2 perdeden oluşan Zorba Balesi, beğeni topladı ve ayakta alkışlandı. 


Zorba Balesi’ni izlemeye gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Akıncı ile fotoğraf da çektirdi. 
Festival, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın, 30 Eylül’de Salamis Antik Tiyatro’da, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde ve Solo Resital olarak vereceği konser ile devam edecek

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