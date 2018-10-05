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'Ziva Fest' yarın yapılacak

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'Ziva Fest' yarın yapılacak
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Mehmetçik Belediyesi’nin, Convivium Slow Food Galatya ve Cittaslow Mehmetçik organizasyonuyla ilk kez düzenleyeceği “Ziva Fest” yarın yapılacak. 
Mehmetçik Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Balanokko Meydanı’nda saat 11.00’de başlayacak Festivalde, zivaniya ve zivaniya ile ilişkili diğer ürünlerin tadımı ve satışı yapılacak; halk dansları gösterileri, yerel sanatçı performansları gerçekleştirilecek; Kıbrıs Havaları Derneği ve Grup Otantik konserleri yer alacak.

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