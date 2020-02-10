Zeki Erkut’tan şahane bir roman “Kral”

Sayın Zeki Erkut’un geçmiş yıllarda çıkan ve çok beğenilen yazmış “Jans Mans Sokağı Çocukları” romanından sonraki “Kral” romanı da dönemini çok güzel bir biçimde tıpkı bir ayna gibi yansıtmaktadır. Yani kültürel özellikler, yaşanan siyasi olaylar, psikoloji vb. “Sanat tıpkı bir ayna gibidir.” Yansıtma kuramını tamamen karşılamaktadır. Okurken keyif aldığımız, yaşanmışlıklardan oluşan, ister istemez o zamanı yaşıyormuş hissi veren son yılların en başarıları romanlarından birisi. Romancılığımızın sığ dönemlerinden bölesi eserler görmek bizleri mutlu ediyor. Kalemine sağlık Sayın Zeki Erkut , devamını bekliyoruz.

KRAL Karakterleri;

Kral: Nedim

Asuman: Kral’a aşık. Aynı zamanda Kral’ın abisiyle evli.

Cemal: Kral’ın abisi. Komutan. Müşteşar. Taner ve Turgut çocukları.

Ayla: Kral’ın eski sevgilisi.

Adonis: Orkestra piyanisti. Dimitris: Basçı.

Aykut ile Burhan: Esir kampından kuzeye getirilmelerinden sonra bir kere görüştüğü kişiler.

Hakkı: Cemal’in yeğeni. Öğretmen ve müfettiş. Cemal onu belediye başkanı yapmak istiyor.

Hasibe: Hakkı’nın bakımını üstlendiği kadın.

Mehmetcan: Cemal’in şoförü.

Kepapçı Salih ve karısı Hayriye.

Kadir: Esir kampından tanıdığı. Seniha karısı. Belgin ve Özlem kızları.

Deli İbrahim: Kadir’in arkadaşı. Yarım Bekir: Kadir’in arkadaşı.

Metin: Cemal ile usulsüzlük yapan kişi.

İrfan: Karısı Ayten. Oğulları Hasan. Hasan lise öğrencisi. Gitarist. Kral onu kuracağı müzik grubuna alacak. Emel ve Mukaddes kardeşleri.

Raşit: Kumaşçı.

Santana: Müzik aletleri satan kişi. Ayrıca Kral’ın evini kiraladığı kişi.

Malik: Tefeci.

Osman: Ayla’nın sevgilisi.

Zaman ve Mekân

1974 yılları sonrasını anlatmaktadır. Mekan olarak Girne, Lefkoşa ele alınmıştır. Ancak başkahramanların geldiği yer Leymosundur. Kahramanların roman boyunca özlem duydukları tek şey.

Dil ve Üslup

Zeki Erkut’un kullanmış olduğu üslup, okuyucuyu sıkmadan romanı bir solukta bitirmeye itmektedir. Anlaşılmayacak kelime kullanmadan, sade ve özenli bir şekilde seçtiği sözcüklerle romanını unutulmaz yapmayı başarmıştır. Olaylar zaman zaman kahramanlar tarafından anlatılır zaman zaman yazar tarafından anlatılır.

ÖZET

Kral ve Asuman lise döneminde Leymosun’da düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olmuşlardır. Kral o dönem Ayla adında bir kızı sevmektedir. Asuman ise o dönem Kral’ı sevmektedir. İkisinin de yarışmada kral ve kraliçe seçilmesi o dönem arkadaşları arasında daha popüler olmalarını sağlamıştır. Asuman’ın gözü Kral’dan başka kimseyi görmemektedir. Ancak Kral o dönem sadece müzik ve Ayla ile ilgilenmektedir. Çünkü Kral Leymosun’da çok ünlüdür. Kral’ın abisi Cemal yarışmada Asuman’ı görür ve ondan etkilenir. Cemal konumunu kullanarak Asuman’ın ailesini tehdit ederek evlenmeye ikna eder. Cemal ve Asuman evlenir. Asuman’ın aklı fikri Kral’dadır.

Kral ve Ayla ayrılır. Yaşanan savaştan dolayı Kral esir kampına düşer ve zorlu bir sürecin içerisinde kendisini bulur. Leymosun’da yaşayan aileler ve esir kampında bulunanlar Girne’ye yerleştirilir. Cemal ve ailesi güzel bir evde yaşar. Cemal konumunu kullanarak hem yolsuzluk yapar hem de tehditle insanların malını üzerine geçirir. Kral esir kampından sonra abisi Cemal’in evine yerleşir. Ancak Asuman’ın sürekli onu rahatsız etmesi artık evi terk etmesine neden olur. KraL, Leymosun özlemi ve müziğe duyduğu özlemle sokak sokak gezip yeni bir hayata başlama kararı alır. Bunun için önce ev kiralar ardından ikinci el müzik aletleri alır. Bu kararı almadan önce tabi daha önce Leymosun’da müzik grubunda olan arkadaşları ile buluşur ve hep birlikte bu kararı alırlar. Bu sırada Hasan adında lise öğrencisinin müziğe yatkınlığı, Kral’a hayran olması ve ısrarla gruplarında çalmak istemesiyle gruba Hasan’da dahil olur. Kral sokak sokak gezerken Leymosun’dan tanıdığı kebapçı Salih ve Hayriye’nin lokantasına gider. Artık ne zaman kendisini yalnız hissetse geleceği yer burasıdır.

Kral evi kiralamadan önce esir kampından tanıdığı Kadir’in evine gider. Biraz orada kalır ve ev kiralamak istediğini ardından müzik grubu kuracağını söyler. Bunun için Kadirden maddi destek ister ancak Kadirde istediği miktarda para yoktur. Kadir’in ailesi Kral’ı çok sever. Kadir’in Kral’a yardım etmemesi aile içerisinde gerginlik yaratır ve Kadir Kral’a kendisinde para olmadığını ancak para bulabileceği birini tanıdığını söyleyip onu tefeci Malik ile tanıştırır. Malik, Kral’a borç verir ve senet imzalarlar. Kral aldığı para ile Santana adında birinin evini kiralar. Santana’nın müzik aletleri dükkânı vardır. Kral müzik aletlerini de alır. Artık her şey hazırdır. Kral, Hasan, Aykut ve Burhan sürekli prova yaparlar ve konser günü belirlerler. Konser günü geldiğinde salon pek kalabalık olmamıştır. Kral tefeciden aldığı paranın ilk ödemesini yapamamıştır. Malik adamlarını Kral’ın evine gönderir ve Kral saldırıya uğrar. Bu sırada Cemal Malik’in Kral’a para verdiğini tefecilik yaptığını öğrenir. Aslında Cemal ve Malik yolsuzluk yaptıkları için sürekli toplantı yapıyorlar. Cemal Santana’yı kendisi ayarlamıştır. Kardeşinin ev aradığını bildiği için ona evini kira bedeli olmadan vermesini söylemiştir. Ancak Santana hem evi kirası hem de müzik aletlerinden oldukça fazla para almıştır. Kral’ın kiraladığı ev aslında abisinin evidir.

Kral’ın yaşamış olduğu tüm bu olumsuzluklar onun eve kapanmasına neden olur. Asuman bu sırada sürekli Kral’ın evine gelir. Kral’a yemek yapar. Kral bu durumdan çok rahatsızdır. Asuman onu abisiyle yeğenleriyle birlikte pikniğe gitmeye ikna eder. Kral piknikte abisiyle tartışır. Kral evine gittiğinde tekrar Malik’in adamlarının saldırısına uğrar. Bu defa Kral evine onu ziyarete gelen Kadir tarafından kurtarılır ve hastaneye kaldırılır. Bu sırada Kral’ın eski sevgilisi Ayla olanları duyar ve sevgilisi Hasan’ı ikna ederek Kral’ı görmeye gider. Kral Ayla’yı karşısında görünce çok şaşırır ve sevinir. Ancak Ayla artık Kral’a karşı hiçbir şey hissetmediğini söyler. Kral çok üzülür. Aradan günler geçer Kral hastaneden taburcu olur. Asuman sürekli Kral’ın evine gider ve ona yemek yapar. Kral aslında Asuman’ın güzelliğinin ve çekiciliğinin farkındadır Ancak abisinin karısı olduğu için ondan uzak durur. Asuman’ın ona ısrarcı tavırlarına artık dayanamıyordu. Asuman Kral’a sürekli aşkını itiraf ediyordu. Artık Kral ve Asuman birlikte olmuşlardır. Asuman Kral’a onun çocuğunu doğurmak istediğini dile getirir.

Aradan geçen günler, Kral’ın Leymosun özlemini dindirmiyordu. Yapmış konserden beklediği tepkiyi alamaması onu hayal kırıklığına uğratmıştı. Kral arkadaşları Kadir, Deli İbrahim ve yarım Bekir ile tekneyle denize açılırlar. Kral denizi bile Leymosun’un denizine kıyaslayamıyordu. Çünkü Leymosun’un havası, suyu, denizi her şeyi Girne’den daha güzeldi. Kral kendisini suya bırakır.

Bir yıl sonra Girne limanında Kral için anma töreni düzenlenir. Kadir’in özlem adını verdiği tekne ( Leymosun özleminden dolayı adını Özlem koymuş) ve Kral adını verdikleri tekne ile anma töreni düzenlerler. Asuman bebeği ile gözyaşları içinde törene katılır. Aykut ve Burhan Asuman’ın bebeğini severler. Asuman’a “amcasının adını vererek ne iyi etmişsin Asuman Nedim artık küçük Kral” demişlerdir. Asuman aşkının emaneti olan bebeğine Nedim yani aşkının adını koymuştur.