Zekai Altan’dan Muhteşem Bir Kitap Daha

Yaşamak biraz da yemek demektir. Sırasında, sağlıklı bir kişinin, ağız tadıyla birkaç lokma birşeyler yemesi kadar mutluluk düşünülmez. Dünyada çeşitli zevklerin yanında yemek zevki de küçümsenemeyecek kadar önemlidir. Fakat kişide yalnız yemek zevki olması yeterli değildir. Zevkle yenecek yemeğin hazırlanmasını bilmek de gerekir.

Güzel ve kaliteli yemek pişirmek kültür yönünden gelişmiş uluslara, toplumlara özgüdür. Bu zevk Türk ulusunda o denli yüksektir ki dünyadaki ulusların hiçbirisiyle kıyaslanamaz.

Kıbrıs Türk Toplumu da yüksek kültürüne sahip Türk ulusunun bir parçası olarak bu alanda hatırı sayılır bir ilerleme göstermiştir. Yüzyıllar boyunca Anayurttan ayrı yaşamasına rağmen bu kültürü sürdürmüş, bir yandan yeni buluşları, öte yandan çevredeki malzeme ile kendine özgü yemek türleri oluşturmuştur.

Eski Kıbrıs Türk mutfağında bu yemeklerin hazırlanması o çağın olanaksızlıkları yüzünden hayli güçtü. İyi bir yemek çıkarabilmek için bir hanımın bütün gün mutfakta uğraşması gerekiyordu. Gazocağı bilindiği gibi çok yenidir. Bugün ülkemizde tüplerde alınıp gazocağına takılan gazlar bundan elli,atmış yıl öncesine kadar hayaldi. Ondan önce “İslim” adı verilen ve “Lambasuyu”(Gazyağı) ile çalışan ocaklar vardı. Adamızda islimin de en çok altmış yıllık bir geçmişi vardır.

İslim ve gazocağından önce “Aşevinde” yerde ya da yüksek bir seki üzerinde sıra sıra ocaklar bulunurdu. Bunlar taştan, tuğladan ya da samanla toprağın yoğrulmasından oluşurdu. Yerde kazanlar için büyük kazan ocakları yapılırdı. Yemek bu ocaklarda odunla pişirilirdi. Bunun yanında kömür konarak yakılan mangallar da unutulmamalıdır. Mesarya gibi odunu bol olmayan bölgelerde saman ve kalemden yararlanıldığı görülürdü. Bir gazyağı tenekesi alttan delinerek fitil geçirilir, sonra tıka basa kalemle doldurularak alttan ateşlenir. Sine sine yanan kalem yemeğin pişmesini sağlardı.

Kapkacak da bugünkü gibi olmayıp ilkeldi. Porselen tabak yerine bakır veya sırlı toprak sahan, aleminyum tencere, tava yerine bakır tencere, tava v.b olurdu. Aşevinde mutlaka “Aşgı Tahdası” oklava, hamur teknesi, elek, kalbur, sini, toprak tencere, kıyma tahtası bulunur, kimi evlerde bir köşede de “Penevet”(ekmek dizme tahtası” yer alırdı. Kaşık, çatal da çok değişikti. Kaşıklar genellikle tahtadan olurdu. Çatallar ise bugünkü gibi paslanmaz maddeden değildi. Yemek masada yenmez, “Aşgı tahdası” bu iş için yeter de artardı. Çoğu aileler yemeği yer sofrasında sinide yerlerdi.

Böylesine ilkel araçlar ve bunca olanaksızlıklarla pişirilen yemeğin emeğini sayın okuyucularımızın takdirine bırakıyoruz. Bütün bunlara bir de “Buzluğun” (Buzdolabının) eksikliğini katınca eski ev hanımlarına acımamak elden gelmez. Bugünün koşulları içerisinde yemek pişirmek bunlar yanında oyuncak gibi kalır.

Hele düdüklü tencere, yemek pişirmeyi adeta ortadan kaldırmıştır. Gerçi düdüklü tencerede pişen yemeğin tadı, yavaşça pişirilen yemeğin tadına benzemez, fakat bu tencere çalışan hanımların eli, koludur.

Bu kitabı yazmamızın nedenlerinden birisi önemli bir geçiş döneminde yaşamış olmamızdır. Biz yaştakiler hem eski ilkel ocak, hem de modern gazocağı, düdüklü tencere çağını yaşamış kişileriz. Dünya o kadar hızlı değişip başkalaşıyor ki eğer bu dönemde yaşayan bizler toplumumuzun bu yönlerini saptayamazsak büyüklerimizin ölümüyle birlikte unutulacak, yarının gençlerine ışık tutamayacağız.

Bir toplumun kültüründen söz açarken beslenmesinden bahsetmemek olmaz.

Günümüz insanının en önemli sorunlarından birisi hiç kuşkusuz açlıktır. Şöyle kaba bir hesaplamaya göre dünya nüfusunun yarısının aç olduğu, ya da gerektiği gibi beslenemediği rahatça söylenebilir.

Bütün bunlar göz önünde bulundurulunca beslenmenin ne denli önemli bir sorun olduğu anlaşılır.

Zekai Altan bu kitabında Türk ve Rum mutfağının ortak ve benzer taraflarını bizlere verirken ortak Ada mutfağımızın ne kadar zengin olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Türkçe ve Rumca dillerinde yayımlanan bu eser, başucu kitaplarından birisi, okumanız salık verirken yazar kitabı için şöyle diyor: “KIBRIS KÜLTÜRÜNÜN "KÜLTÜR ELÇİLERİ" İÇİN...

Bu kitap; çeşitli nedenler ile erozyona, yozlaşmaya ve unutularak kaybolmaya yüz tutmuş Ada'mız kültürünün kayıt altına alınmasını, sahiplenilmesini ve sürdürülmesinin sağlanması amacı ile hazırlanmış temel bir kitaptır.

Dünyada Bir Kıbrıs Adası, Bir Kıbrıslı ve Bir Kıbrıs Mutfağı olduğunu hatırlatıp altını çizmek isterim.

Ada halkının ortak veya benzer bir Mutfağı yoktur. Ada halkı ayni mutfağa sahihtir. Teolojik farklılıklar olsa bile sözü ile dili ile geleneği ve göreneği ile yüzyıllardan beri var olan ve oluşan bir mutfak ve kültürünün öyküsünden bahsediyoruz. Ada mutfağımız dün oluşmadı, yüzyıllardan beridir çeşitli etkilenişimler sonrası doğmuştur. Bizans'tan, Erken Hristiyanlığa, Orta Doğu'dan Lüznyan'a ve Venedik'e, Osmanlı'dan İngiliz Sömürge dönemine kadar kalıcı ve harmanlaşmış Ada'ya özgü bir kültür doğmuştur. Ve Ada Halkı her zaman başkalarının egemenliğinde de barış içinde yaşamıştır. Gelenlerin birşeyler getirdiği gidenlerin de birşeyler bıraktığı bir tarihsel süreçten bahsediyoruz ve bu tarihsel süreci Kıbrıslılar olarak yaşadık. Yaşıyoruz ve Barış içinde yaşayacağız.

Ayni coğrafyada, ayni gökyüzü altında ayni gelenek ve görenekler ile mutluluğu ile mutsuzluğu birlikte yaşadığımız ve paylaştığımız biz Kıbrıslıların vefa borcudur. Ada'mıza, Mutfağımıza ve Barışımıza sahip çıkmak.

Ada mutfağı ile ayni dili konuşuyoruz. Ayni lezzetleri tadıyoruz. Ada mutfağı barışın vazgeçilmezidir. Kıbrıs kültürünün sahiplenilmesi ile sağlıklı biçimde sürdürülebilir bir kültür için kurumların değil her Kıbrıslı bireyin de katkı yapması kaçınılmazdır. Yüzyıllar boyunca oluşan Kıbrıs kültürüne sahip çıkılması konusunda katkı koyan herkese de teşekkür etmek gerekir.

Kültürlerin akışkan ve değişken olduğu gerçeğini de dikkate alacak olursak, her kültürde olduğu gibi Kıbrıs kültürünün Kıbrıslılar tarafından özünün korunması ve sahiplenilmesi kaçınılmazdır. Çünkü, bu bir dünya kültürü ve mirasıdır.

Zekai Altan kimdir?

5 Haziran 1960, Limasol doğumlu olan Zekâi ALTAN; ilk ve ortaokulu Akıncılar'da okuduktan sonra, lise öğrenimini Lefkoşa Sedat Simavi Yapı ve Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı.

Lise sonrası eğitimini turizmotel işletmeciliği alanında yoğunlaştırdı.

19801982 yılları arasında mecburi askerlik hizmetini tamamlayan ALTAN, kısa adı OTEM olan Otelcilik Turizm Eğitim Merkezi'nin ilk mezunlarından olduğu gibi, daha sonraki süreç içerisinde bu merkezin profesyonel eğitmenleri arasında görev aldı. İstanbul International Hilton Hotel ve Turban tesislerinde uzun süre çalışmak suretiyle kendini geliştirdi.

American Hotel and Motel Association Educational Institute'de aldığı eğitimler ile mesleki bilgisini geliştirdi. ALTAN, iyi derece İngilizce bilmesi yanında, Rumca'ya da vakıftır.

39 yıllık mesleki gelişimine 1976 yılında Sabri Orient Hotel'de "Bulaşıkçı" olarak başladı. Yıllar içerisinde büyük bir tutkuyla sarıldığı turizm hizmetlerinde mesleğinin en üst basamaklarına değin yükseldi.

1999 yılında Girne Öğretmen Evi'nde görev yaptı.

O sıralarda Karpaz Meslek Lisesi'ne bağlı Turizm Uygulama Oteli'ni hayata katmak için Kumyalı'daki Turizm Uygulama Oteline sorumlu müdür olarak atandıktan hemen sonra burasını hizmete açtı.

Bu alandaki çalışmalarının yanı sıra Karpaz'da sosyal ve kültürel etkinliklere de katkı koyan Altan, Karpaz'ın tanıtımı filmleri, Karpaz konulu kart postal baskıları, Kumyalı'yı ağaçlandırma kampanyası, Kumyalı Turizm ve Deniz Panayırı, Karpaz OTEM Kursu, Karpaz'a yönelik perofesyonel turist rehberliği kursu, Karpaz ve Dipkarpaz Mutfak Festivalleri, Karpaz Muhtarlar Zirvesi, Karpaz'ın Tarihsel, Kültürel ve Turistik Mirasının Önemi konulu seminer ve Dipkarpaz (Göçmen Mutfağı) Mutfak Kültürü Araştırması ve Sergisi konulu etkinlikleri organize etti. Görevden alındı...

Aynı yıl Turizm Bakanlığı tarafından görevlendirildiği Dipkarpaz Köyündeki Karpaz Arch House'da görev yaptı. Görevden alındı... Saray Hotel'de Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde Karpaz Turizm Danışmanlığı görevine atanarak Turizm sektöründeki görevini farklı olarak sürdürdü.

2008 yılında KKTC'de ilk EcoAgro Turizm İşletmesini eşi Kader Altan hanım ile kurdu. KKTC'de eco agro turizm modelinin kurucusu olma unvanını aldı. The Nitouikla Garden Hotel olarak hizmete açtıkları ecoagro işletmelerine kısa bir süre sonra İtalya'da faaliyet gösteren ve kısa adı ICEA olan (Istittuto per la Certificazione Etica e Ambientale Etik ve Çevresel Sertifikasyon Enstitüsü) adlı enstitü tarafından EcoBio Turizm sertifikası verilmiş olup Kıbrıs'ta da bir ilki başarmış oldular.

2018 yılında Permakültür Eğitmeni unvanını aldı.

Otelcilik Turizm Eğitim Merkezi (OTEM) Mezunları Birliği Genel Başkanlığı görevi yanında, Girne Skall Kulübü ile POYD (Antalya, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği) kuruluşlarının da aktif üyesidir.

2005 yılında, merkezi Londra'da bulunan ve kısa adı HCIMA olup profesyonel turizmcilerin üyesi olduğu Hotel Catering International Managament Association tarafından üyeliği onaylanıp uluslararası turizmci unvanını aldı.

Yenidüzen gazetesi Adres dergisinde, International Tourism Magazine, Anatolian Dergisi ve KIBRIS Gazetesinin Ekran ekinde de her hafta 'Lezzet Dünyası' sayfasında "GURME" olarak restorandan tanıtıp yorumlayan yazıları yayınlanmaktadır.

Yurtiçi ve yurtdışı sempozyumlarında turizm ve halkbilim konularında bildiriler sunarken; 2003 yılından günümüze çeşitli özel televizyon kanallarında da haftalık Otantik Kıbrıs Mutfağı üzerine programların yapımcılığını ve sunuculuğunu yapmaktadır.

Mystrious Cyprus, Meyhane Kültürü ve Otantik Kıbrıs Mutfağı adlı basıma hazır araştırma eserleri yanında;

Mutfak Bar Sanatı Derlemeleri 1. Baskı Mutfak Bar Sanatı Derlemeleri II. Baskı

Unutulmaktan Korkuyorum (Gençlik Merkezi'nde bir komite tarafından hazırlanmıştır) ve Kuzey Kıbrıs'ı Tanıyalım Gezelim, Görelim (I , IV. Baskı) ve 2016 yılı Ağustos ayı içerisinde okurlarına sunduğu Gizemli Kıbrıs adlı basılı eserleri de içerikleri itibarıyla temel başvuru kaynakları olarak değerlendirmekte ve kabul görmektedir. Altan, 39 yıllık profesyonel turizm hizmetlerine paralel olarak, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından mesleki ödüllerle de onurlandırılmıştır.