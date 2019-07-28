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Yunanistan’da Osman Türkay ile ilgili kitap yayımlandı

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YDÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Doç. Dr. Şevket Öznur'un, Osman Türkay ile ilgili derlediği kitaplardan kesitler Yunanistan’da yayımlandı

Yunanistan’da Osman Türkay ile ilgili kitap yayımlandı
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Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Doç. Dr. Şevket Öznur'un 2001 yılında hayatını kaybeden Uzay şairi Osman Türkay ile ilgili yazdığı kitaplarında şairin yer alan şiirleri, Yunanistan’ın en önemli yayınevi olan Vakxikon’da Yunanca olarak yayımladı.

 Doç. Dr. Şevket Öznur’un Osman Türkay ile ilgili yazdığı “Uzay Çağı Şairi Osman Türkay”, “Osman Türkay’ın İlk Şiirleri 1946-1951” ve “Osman Türkay Bildiriler” isimli kitaplarında yer alan şaire ait şiirlerden seçkiler, şairin ölümünün 18. yıldönümü anısına Yunanca hazırlanan “Uzay Çağı Şairi Osman Türkay” isimli kitapta yayımlandı. Yayımlanan şiirler 1946 yılından şairin ölümüne kadar olan dönemde yazdığı şiirlerden seçildi.

 Yunanistan’ın en önemli yayınevi olan Vakxikon tarafından yayımlanan  115 sayfalık kitapta, Doç. Dr. Şevket Öznur'un Osman Türkay’ın yaşam öyküsü ve sanatına ilişkin yazdığı bilgilerde kullanıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Doç. Dr. Şevket Öznur, yıllarca Osman Türkay'la ilgili yaptıkları kitap çalışmalarının derlenip, Yunanistan'ın en saygın yayınevi Vakxikon yayınlarında yer almasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Öznur, “Yazar ile Üç yıl önce başladığım çalışmalarımın, yazarın ölüm yıldönümünde Yunanlı okurlarla buluşturmak hepimizi çok mutlu etmiştir” dedi. Doç. Dr. Öznur, Osman Türkay’ı ölümünün 18. yıldönümünde saygı ile andıklarını belirterek, Yunanistan da Türkay’ın sanatının tanıtılması için hazırlanan kitabın, sanatın ve şiirin en büyük barış ve dostluk köprüsü olduğunu gösterdiğini kaydetti.

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