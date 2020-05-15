Yrd.Doç.Dr. Evrim Ergün pandemi sürecini heykellerle anlattı

Akademisyen-Sanatçı Yrd.Doç.Dr.Evrim Ergün, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için ‘mesafe, karantina ve koruma’ isimlerini verdiği heykel çalışmalarıyla Kovid-19’a karşı mücadeleye destek verdi

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü öğretim üyesi ve sanatçı Yrd.Doç.Dr. Evrim Ergün epoksi ve pirinçten takı tasarımı disipliniyle ürettiği, ‘mesafe, karantina ve koruma’ isimlerini verdiği heykel çalışmalarıyla içinde bulunduğumuz sürecin insanlar üzerindeki etkilerini ifade etmeye çalıştı.

Yrd.Doç.Dr. Evrim Ergün; “Çalışmalarıma ‘mesafe, karantina ve koruma’ isimlerini verdim”

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Sanatçı-akademisyen Evrim Ergün eserleri hakkında yaptığı açıklamada; “Başta ne olduğunu anlayamadığımız ve tanımlayamadığımız virüsün varlığının ciddi boyutlara gelmesiyle, önlem olarak alınan sosyal izolasyon ve karantina kavramından bahsedilmesi, birçok ülkede sokağa çıkma yasağının gelmesi, tedirginliği ve kaygıyı artırdı. Yaşanan bu beklenmedik durum karşısında sınırlı sosyallik, sürekli evde olma hali, sevdiklerimiz, yakınlarımız ile uzak kalmamız bizi daha depresif bireyler haline getirdi. Sosyal izolasyon kavramı üzerine, takı tasarımı disipliniyle, epoksiyi malzemesini birleştirerek ürettiğim çalışmalarıma ‘mesafe, karantina ve koruma’ isimlerini vererek içinde bulunduğumuz sürecin insanlar üzerindeki etkilerini ifade etmeye çalıştım. Sosyal canlılar olarak birbirimize ihtiyacımız olduğu bu süreçte, atölye ortamında olamasak ta, ev ortamında sanatsal faaliyetlerimize devam ederek sanat yoluyla kendimizi ifade edip, iletişim kurabilme imkânına sahip olduğumuzu düşünmekteyim.” İfadelerini kullandı.

Yrd.Doç.Dr. Evrim Ergün kimdir?

1978 yılında doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. 2000 yılında lisans programını Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde tamamladı. 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2003’de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde yüksek lisans programını tamamladı. 2001-2004 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Çeşitli sempozyumlarda görev aldı, yurtiçi ve yurtdışı birçok karma sergi ve bienallere katıldı. Ulusal ve uluslararası sanatsal atölye çalışmaları gerçekleştirdi. 2018 yılında Yakın Doğu Üniversitesinde Sanat ve Tasarım Anasanat Dalında Doktora programını tamamladı. 2006 yılından bu yana Yakın Doğu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Plastik Sanatlar Bölümünde öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.