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Yıltan Taşçı ve Adamos Katsantonis'ten yeni albüm

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15 yıldan beri birlikte müzik yapan Kıbrıslı Türk müzisyen Yıltan Taşçı ile Kıbrıslı Rum müzisyen Adamos Katsantonis, altıncı müzik albümlerini “Seri Görüşmeler” adıyla hazırladı

Yıltan Taşçı ve Adamos Katsantonis'ten yeni albüm
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CD ve kapak baskıları yapılan albümün, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde müzik severlerle buluşacağı açıklandı.
Yıltan Taşçı tarafından yapılan açıklamaya göre, single bir çalışma olan albümdeki “Seri Görüşmeler” şarkısının sözleri Gerasimos Apostolatos’a ait. 
Adamos Katsantonis’in kompozisyon ve orkestrasyonunu yaptığı şarkıda SOS grubunun gitaristi Kamil Atik ve solist İbrahim Şevki de katkıda bulundu.


Taşçı ve Katsantonis, yeni şarkılarıyla ilgili olarak “Yeni şarkılarımızda, 50 yıldır sürüp giden görüşmelerle dalga geçiyoruz… Umarız müzik severler beğenirler” dedi. 
Taşçı ve Katsantonis’in "Aynı Gökyüzü Altında ", " Kıbrıs'ta Barışı Engelleyemezsiniz", "Gara Kapı" "Cyprus Tradational Songs", "Anthology - 10 years in the same course 2004 - 2014" albümleri bulunuyor.

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