Yıltan Taşçı Akademi'den "Geçitkale'de Yaşam" Sergisi

Yıltan Taşçı Akademi’de çeşitli dönemlerde temel fotoğrafçılık ve kompozisyon kursuna katılan Ali Harper, Beykan Gazinocu, Cahit Arkut, Candan Behzatoğlu, Cem Cengiz, Evran Ahmet Evran, Faruk Şükrettin, Ferhat Altemur, Gül Kahraman Çetin, Hasan Darçın, İsmail Bozat, Leyla Çınar Algül, Mehmet Altuner, Melek Gazi, Nazife Uçar, Nermin Tüccaroğlu, Özgür Özsaygın, Peykan Gazinocu, Salih Cengaver Cem, Serap Çakır, Şerif Özege, Türkan Algül ve Veysi Canateş’in fotoğraflarından oluşan sergi 15 Eylül Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.