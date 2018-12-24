Yılın çok satan albüm, film ve kitapları

ALBÜMLER
Rollıng Stones - GRRR!
Yıldız Tilbe - Yıldızlı Şakıları - Volum 1 ve 2 - 4 Cd
Serkan Aydın & Buğrahan Denizoğlu - İki İnsan Tek Yürek
Koray Avcı - Sonra Dersin Ki
Mahzuni'ye Saygı - Çeşitli Sanatçılar
Face Yourself
Cengiz Kurtoğlu & Hakan Altun - Usta Çırak
Sagopa Kajmer - Bir Pesimistin Gözyaşları
Mançoloji 1
Mabel Matiz - Maya
Manuş Baba - Dönersen Islık Çal
KİTAPLAR
Mustafa Kemal – Yazar: Yılmaz Özdil
Efsane Serisi – Yazar: Marie Lu
Hush Hush Serisi – Yazar: Becca Fitzpatrick
İlluminae Dosyaları Serisi – Yazar: Amie Kaufman, Jay Kristoff
Kanadı Kırık Melek'in Kanadına Takılanlar – Yazar: Rukiye Türeyen
Karantina Üçüncü Perde – Yazar: Beyza Alkoç
Labirent Serisi – Yazar: James Dashner
Millennium Serisi – Yazar: David Lagercrantz, Stieg Larsson
Taht Oyunları Serisi – Yazar: George R. R. Martin
The Witcher Serisi – Yazar: Andrzej Sapkowski
Wulf Dorn Psikolojik Gerilim Serisi – Yazar: Wulf Dorn
FİLMLER
Apollo 13
Blade Runner
Deadpool 2 Prometheus
Dunkirk
Forrest Gump
Gladyatör
Adalet Birliği (Justice League)
Matrix
Prometheus
Star Wars
The Prestige