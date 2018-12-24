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Yılın çok satan albüm, film ve kitapları
Yılın çok satan albüm, film ve kitapları
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İkizlerin doğum günü mutluluğu
İkizlerin doğum günü mutluluğu
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Cihangir'in şakası yok
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Ferrari'den kişiye özel bir model
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Yılın çok satan albüm, film ve kitapları

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2018'i geride bırakıp 2019'a girmeye hazırlandığımız günlerde n11 yılın en çok satan albüm, film ve kitaplarını açıkladı. İşte 2018'de en çok tercih edilen albüm, film ve kitaplar..

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Yılın çok satan albüm, film ve kitapları
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ALBÜMLER

Rollıng Stones - GRRR!

ALBÜMLER

Yıldız Tilbe - Yıldızlı Şakıları - Volum 1 ve 2 - 4 Cd

Serkan Aydın & Buğrahan Denizoğlu - İki İnsan Tek Yürek

Koray Avcı - Sonra Dersin Ki

Mahzuni'ye Saygı - Çeşitli Sanatçılar

Face Yourself

Cengiz Kurtoğlu & Hakan Altun - Usta Çırak

Sagopa Kajmer - Bir Pesimistin Gözyaşları

Mançoloji 1

Mabel Matiz - Maya

Manuş Baba - Dönersen Islık Çal

KİTAPLAR

Mustafa Kemal – Yazar: Yılmaz Özdil

KİTAPLAR

Efsane Serisi – Yazar: Marie Lu

Hush Hush Serisi – Yazar: Becca Fitzpatrick

İlluminae Dosyaları Serisi – Yazar: Amie Kaufman, Jay Kristoff

Kanadı Kırık Melek'in Kanadına Takılanlar – Yazar: Rukiye Türeyen

Karantina Üçüncü Perde – Yazar: Beyza Alkoç

Labirent Serisi – Yazar: James Dashner

Millennium Serisi – Yazar: David Lagercrantz, Stieg Larsson

Taht Oyunları Serisi – Yazar: George R. R. Martin


The Witcher Serisi – Yazar: Andrzej Sapkowski

Wulf Dorn Psikolojik Gerilim Serisi – Yazar: Wulf Dorn

FİLMLER

Apollo 13

FİLMLER

Blade Runner

Deadpool 2 Prometheus

Dunkirk

Forrest Gump

Gladyatör

Adalet Birliği (Justice League)

Matrix

Prometheus

Star Wars

The Prestige

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