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Yeteneklerini sergilediler

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GİBETSU çocuk ekibi “Benim Güzel Burnum” adlı oyunu izleyicilere sundu

Yeteneklerini sergilediler
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Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu (GİBETSU) çocuk ekibi, Ahmet Önal’ın yazdığı “Benim Güzel Burnum” adlı oyunu izleyicilere sundu. 
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre,  İsmihan Yorgancı’nın yönettiği oyun Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda önceki akşam sahnelendi.
Oyun yönetmeni İsmihan Yorgancı konuşmasında bir yıl boyunca güzel bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, çocuklara ve çocuklarını tiyatroya yönlendiren ailelerine teşekkür etti. 
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de oyun sonunda çocuklara katılım belgelerini vererek, bir yıl boyunca çalışmaları sonucunda sergiledikleri oyun nedeniyle hem çocukları hem de eğitmenleri İsmihanYorgancı’yı tebrik etti. 
GİBETSU çocuk ekibi, yeni sezon çalışmalarına Eylül ayında başlayacak. 

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