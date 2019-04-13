YDÜ’nün yatırımlarını gururla izliyoruz

Fotoğraf sanatçısı Buket Özatay’ın 190 eserinden oluşan “Vizörümden” adlı kişisel fotoğraf sergisi, Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından YDÜ’de açıldı. YDÜ’nün yaptığı yatırımların, geleceğe yapılan ciddi yatırımlar olduğunu söyleyen Akıncı, bu yatırımları gururla izlediğini belirtti

Fotoğraf Sanatçısı Buket Özatay’ın 190 eserinden oluşan “Vizörümden” adlı Fotoğraf Sergisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından dün Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

Serginin açılışında, Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Fotoğraf Sanatçısı Buket Özatay ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı birer konuşma yaptı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Yakın Doğu Üniversitesinin temel felsefesi olan bilim ve sanatı bir araya getirmeye çalıştığını dile getirerek Üniversitenin kurulduğu günden itibaren bu felsefede birçok alanda faaliyetler yaptığını söyledi.

Hedeflerinin dünyadaki ilk 500 üniversite içerisinde yer almak olduğunu, önce bilimi ön plana aldıklarını ve 2018 yılında 1200’ün üzerinde uluslararası indekslerde taranan bilimsel makalelerle üst sırlara yükseldiklerini ifade eden Prof. Dr. Özkul, bunu yaparken sanatın hep akıllarda olduğunu, bu yönde çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmaların ürünü olarak kampus yerleşkesinde Müzeler Bölgesi oluşturduklarını belirtti.

Prof. Dr. Özkul, “Yirmi yıllık bir fikir geçmişi olan ve ilk kurulan müze olan Kıbrıs Araba Müzesi, şu anda geçici binasında bin sanatçı tarafından yapılan 6 bin eserin sergilendiği ve 2020 yılında kapılarını açacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, hazırlıkları devam eden Bıçak Müzesi oluşumu, gerekli yasal izinleri alınan 7 bin örneğin bulunduğu Herbaryum Müzesi, 2020 yılında kapılarını açacak olan Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi, çalışmaları devam eden Denizcilik Müzesi ve Girne Üniversitesi ile de Sanat Müzesi açma faaliyetlerine başladık” dedi. Müzelerin kuruluşu, yapım aşamaları ve içerikleri hakkında detaylı bilgiler aktaran Prof. Dr. Özkul, müzeler sayesinde gençlerin geleceği keşfe çıkabileceğini sözlerine ekledi.

“Sanatta yeni bir çığır açmak istiyoruz” diyen Prof. Dr. Özkul, usta sanatçılara Kıbrıs’ın tarihi isimlerinden esinlenerek Alasya ödülü verilmesini belirdiklerini dile getirerek şunları söyledi: “Alasya ödülünün resim, baskı resim, fotoğraf, heykel ve seramik olmak üzere beş kolu olacak. Bu beş alanda, 9. ve 12. yy. yaşamış Müslüman ve Türk düşünürler ile filozoflardan esinlenerek belirlenmiş isimlerle ödüller belirledik. Bu isimler, Fergani, Hârizmî, İbn Tufel, El-Biruni, İbn-i Heysem’dir. Bu filozofların buluşları dünyanın yönünü değiştirmiştir. Fotoğrafçılık alanında İbn-i Heysem, resim alanında Fergani, baskı resimde Hârizmî, heykelde İbn Tufeyl ve seramik alanında ise El-Biruni ismi ile ödüller özdeşleşecek. Ülkemiz sanatçılarının dünya çapında olduğunu göstermek istiyoruz.”

Prof. Dr. Özkul sözlerinin sonunda, sergide Buket Özatay’ın dünyanın her yerinden çekilen fotoğraflarından 190 eserin sergilendiğini dile getirerek, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde ülkemiz sanatçılarının simgelerinin her zaman var olacağını söyledi.

ÖZATAY: “FOTOĞRAFLARIMIN BİRARADA OLDUĞU İLK SERGİYİ AÇMAKTAN HEYECAN VE ONUR DUYUYORUM…”

Konuşmasının başında heyecanlı olduğunu ifade eden Fotoğraf Sanatçısı Buket Özatay da, ilk kişisel sergisini bir proje sergisi olarak 2015 yılında açtığını, 190 fotoğraftan oluşan “Vizörüm” adlı serginin fotoğraflarının bir araya getirildiği ilk sergi olduğunu söyledi.

Özatay, “Buraya geldiğimde ve fotoğraflarımı bir arada gördüğümde çok heyecanlandım. Benim değillermiş gibi baktım çünkü ilk kez onları toplu olarak bir arada gördüm. Bu girişim için Yakın Doğu Üniversitesine teşekkür ediyorum. Çok büyük onur ve gurur duydum” ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında ülkemizde eksiliği olan bir Kıbrıs Modern Sanat Müzesi varlığını kazandırdığı için Yakın Doğu Üniversitesi’ne teşekkür eden Özatay, müzede kendi eserlerinin sergilenecek olmasından dolayı da ayrı bir gurur duyduğunu belirtti.

CUMHURBAŞKANI AKINCI: “KÜLTÜR-SANAT VE BİLİM ALANINA YAPILAN YATIRIMLAR, GELECEĞE YAPILAN YATIRIMLARDIR”

Yakın Doğu Üniversitesi’ne topluma kazandırdığı hizmetler, temel atma, mezuniyetler dışında geliş nedeninin sanat etkinlikleri olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, sanat ve kültür etkinliklerinin toplumu bir araya getirdiğini söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesinin yapmış olduğu yatırımları gururla dinlediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu alanlara yapılan yatırım geleceğe yapılan ciddi bir yatırımdır. Kalkınma, gelişmişlik dediğimiz kavram, ekonomik verilerle salt rakamlardan ibaret değildir. Kültürel, sanatsal boyutu eksik kalan kalkınma, kalkınma değildir. Ekonomik, sosyal, siyasal gelişmişlik, kültürel ve sanatsal boyutuyla bütünlük kazandığı zaman gerçek anlamda toplum gelişmişinden söz edilebilir. YDÜ toplumsal gelişmeye ciddi katkılar sağlayarak kendi üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Kendilerini kutluyorum” diye konuştu.

YDÜ’nün Ortadoğu’nun en büyük kütüphanelerinden birini yaptığını dile getiren Akıncı, Üniversitenin en gelişmiş bilgisayarları kampus alanına yerleştirdiğini, robotik futbol takımı ile uluslararası başarılar kazandığını, hem teknoloji ve bilimde hem de kültür ve sanatta ciddi yatırımlar yaptığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Mutafa Akıncı ile Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel tarafından Fotoğraf Sanatçısı Buket Özatay’a Yakın Doğu Üniversitesi müzelerinde eserleri sergilenen sanatçılara verilen Alasya ödülleri kapsamında fotoğrafçılık alanında verilen “İbn Heysem” ödülü takdim edildi.

BÜYÜKELÇİ BAŞÇERİ, ÖZATAY ADINA YAPILAN HEYKELİ AÇTI

Ödül takdiminin ardından T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde sergilenmek üzere Kazakistanlı bir heykeltraş tarafından Buket Özatay adına yapılan heykelin açılışını yaptı.

Daha sonra fotoğrafçı Buket Özatay’ın dünyanın değişik ülkelerinden doğa, insan, kreatif, gezi ve sokak görüntülerinden kadrajladığı 190 fotoğraftan oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

“Vizörümden” adlı sergi, 26 Nisan 2019 tarihine kadar hafta için 10.00-12.00 saatleri arasında Sağlık Bilimleri Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyarete açık olacak.

Serginin açılışına Cumhurbaşkanı Akıncı ve Büyükelçi Başçeri de katıldı