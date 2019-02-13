YDÜ’nün her köşesinden sanat fışkırıyor

Kültür sanatta büyük açılımlar yapan YDÜ’de bu kez Azerbaycanlı ressamların eserleri sergileniyor. 14 Azerbaycanlı ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı 40 eserin sergileneceği sergi, bugün Turizm Bakanı Ataoğlu’nun katılımı ile açılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü Müzeler bölgesinde kurulan ve kurulduğu günden itibaren yoğun bir şekilde kültür ve sanat faaliyetlerini yürüten Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Azerbaycan Sanatçıları Resim Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. 14 Azerbaycanlı ressamın müze için hazırladığı 40 eserin sergileneceği serginin açılışı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ağaoğlu’nun katılımı ile gerçekleştirilecek.

Azerbaycan Sanatçıları Sergisi’nin açılışı bugün saat 12.00’de, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda gerçekleşecek.

Yağlı boya ve akrilik teknikleri kullanarak hazırlanarak hazırlanan ve sanatseverlerin beğenisine sunulacak olan eserler Kıbrıs Modern Sanat Müzesi envanterine katılacak.

TÜRKİ CUMHURİYETLERDEN RESSAMLARIN NADİDE ESERLERİ MÜZEDE YER ALIYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk modern sanat müzesi olma özelliğini taşıyan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 14 Türk devletine mensup ressamların nadide eserleri ile zengin bir koleksiyona sahip. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Gagavuzya, Tataristan, BaşKürdistan, Dağıstan, Altay Cumhuriyeti, Tuva Cumhuriyeti ve Halay Cumhuriyeti ressamlarının değişik dönemlerini yansıtan eserleri geniş bir yelpazede sunan müze, Kırgız Sanatçıların resim sergisinin ardından Azerbaycan Sanatçıları sergisi ile sanatseverleri buluşturuyor.

MÜZENİN SANAT ESERLERİ ZENGİNLEŞİYOR

Bünyesinde nadide ve özel eserleri barındıran Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, ziyaretçilerine farklı ekol, tarz ve üslup bakımından geniş bir yelpaze sunuyor. Akrilik, yağlı boya, sprey boya, air brush, karışık boyama ile çizim tekniklerinden oluşan tablolar yer aldığı müzede, ahşap-tahta oyma, mermer-seramik heykel, kil şekillendirme, metal heykel ve el yapımı av bıçağı yapım aşamaları da sergileniyor. Sanatın birleştirici, iyileştirici, güzelleştirici yönünü ile geçmişimizi ve bugünümüzü anlamanın yeni yollarını göstermesini misyon edinen müze sanat eserlerini zenginleştirmeyi amaçlıyor.