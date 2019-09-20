YDÜ’den vefa örneği

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi kurucular listesine adını Kırgızistan Devlet Nişanı Sahibi Dogdurberk Nurgaziev’in anısına kendi eserlerinden oluşan sergi YDÜ’de açıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi kurucular listesine adını yazdıran Gümüş Anahtar Onur Ödüllü, Kırgızistan Devlet Nişanı Sahibi Dogdurberk Nurgaziev’in anısına kendi eserlerinden oluşan sergi, Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

Dogdurberk Nurgaziev, 9 Ağustos 2019 tarihinde hayatını kaybetmişti.

YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda yer alan serginin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, sözlerine Hipokrat’ın binlerce yıl önce söylediği “Bilim ve Sanat uzun ömürlüdür” tümcesiyle başladı.

9 Ağustos 2019 tarihinde hayatını kaybeden Kırgızistan Devlet Nişanı sahibi Dogdurbek Nurgaziev’in vefatının 40. Günü anısına kendi eserlerinden oluşan serginin açılışında, bu anlamlı günde, bir arada olduklarını vurgulayan Prof. Şanlıdağ, Merhum sanatçının oğlu Erbol Dogdurbek’inde burada olduğunu belirterek, kendisine, kederli ailesine ve tüm sanat camiasına Yakın Doğu Ailesi olarak bir kez daha başsağlığı ve sabırlar diledi.

Nurgaziev’in, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin kurucularından ve Gümüş Anahtar Onur ödülü sahibi ve Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’in de en çok sevdiği ve takdir ettiği sanatçılar arasında olduğunun da altını çizen Prof. Şanlıdağ, Nurgaziev’in ismi ve eserleri Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde de sonsuza kadar yaşayacak ve yaşatılacaktır dedi.

Merhum Sanatçı Dogdurbek Nurgaziyev’in oğlu Erbol Dogdurbek de konuşmasında “Öncelikle ailemiz adına, Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’e, bu sergiyi babamın anısına düzenlediği için duyduğum derin takdirimi ifade etmek istiyorum. Sn. Dr. Suat Günsel’e desteğiniz ve ilginiz için teşekkür etmek istiyorum. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi büyüsün ve gelişsin. Allah herkese ömür boyu sağlık, kısmet ve sevgi dolu hayat versin” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise şöyle konuştu:

“Benim için çok duygusal bir an, çünkü Dogdurbek Nurgaziyav'in Temmuz 2019 ayında sergi açılısını da ben yapıyordum. Şimdi de onun 40’ncı ölüm günü nedeniyle sergisini açıyoruz. 64 yaş bir sanatçı için çok kısa bir yaşam. Kendi eserlerinde enerjisini, hayatını bırakmıştır ve eserleri ne kadar yaşayacaksa kendisi de o kadar yaşatılır. Bizim için büyük bir gururdur ki Dogdurbek Nurgaziyev'in eserleri toprağımızda sergilenir. Böyle bir sanatçıyla tanıştıktan ve elini sıktıktan sonra, bu sergiye gelmemek olmazdı. Benim için önemli bir andır.

Sanatçımız büyük düşüncenin, büyük hazinenin, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin kurucuları arasında yerini almıştır. Onu anmak ve bırakmış olduğu felsefeyi yaşatmak çok farklı bir duygu. Onu anmak için bir vefa gerekir. Bunu defalarca yaşadık, Suat hocamız çok yakın bir zamanda denizde yaşanan felaketin ardından bir ailenin yok olması nedeniyle geride kalan küçük bireyine babalık etmiş ve ona birçok imkânlar sağlamış. Üzerinden çok geçmeden bu talihsiz kayıp gerçekleşti. Hemen ardından Suat hocamız Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için yaptığı eserlerin yaşatılacağını açıkladı. İşte bugünlerden birini yaşıyoruz. Bu vesileyle aileye sabırlar dilerken merhum Dogdurbek Nurgaziyev’e de Allah’tan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun”

Konuşmaların ardından merhum sanatçı Dogdurbek Nurgaziyev’in Haziran 2019 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda kişisel sergisinin açılışında yaptığı konuşma barkovizyonda sergilendi. Daha sonra, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel ve Nurgaziyev’in oğlu Erbol Dogdurbek’in katılımıyla büstünün ve serginin açılışı gerçekleştirilerek sergi gezildi.