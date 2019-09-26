YDÜ’den üç sergi daha

Özbekistanlı resim sanatçıları Nodir Shoabdurahimov'a ait 17 eser, Khasan Aminov'a ait 20 eser ve Kazakistanlı resim sanatçısı Omirzak Rystan'a ait 17 eserden oluşan, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için ayrı ayrı özel olarak hazırlanan kişisel resim sergileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak

Sergilerin açılışı, yarın saat 08.30’da, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda yer alacak. Özbekistanlı resim sanatçısı Nodir Shoabdurahimov'un metaforlar, alegoriler ve şiirlerle dolu dünyası eserlerine yansıyor. 17 eserden oluşacak kişisel resim sergisinde sanatçı Nodir Shoabdurahimov eserlerinde beklenmedik renk kararları ile çevrenin gerçek özelliklerini yansıtıyor. Özbekistanlı bir diğer resim sanatçısı Khasan Aminov'un eserleri ise renkleri kullanım tarzı ayırt edilebiliyor. 20 eserden oluşacak kişisel resim sergisinde sanatçı Khasan Aminov'un eserlerinde manzara ve portre stillerini görebilirsiniz. Sanatçı dostları Khasan Aminov'un eserlerinin neşe ve mutluluğu yansıtığını dile getiriyorlar. Kazakistanlı sanatçı Omirzak Rystan’ın 17 eserden oluşacak kişisel resim sergisinde ilgi çekici özelliklere sahip eserler yer alacak. Rystan eserlerinde Kazak süslemesinin özelliklerini, olumsuz-olumlu bir kompozisyon biçiminde yansıtıyor. Eserlerindeki süslemelerin eserlere olağandışı işlevler kazandırdığı göze çarpmaktadır. Eserlerindeki objelerin şövale tarzı boyamayla kusursuz bir şekilde bütünleşmesi dikkat çekmektedir.