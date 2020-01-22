YDÜ’den iki sergi daha

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç’in “Eski Zaman Kıbrıs Figürleri”, “Sevda Kuşun Kanadında” ve “Adım Kırmızı” adlı üç gruptan ve 207 eserden oluşan kişisel resim sergisi ile Kırgızistanlı sanatçı Kubanychbek Ibragimov’e ait “Gerçeklik Rüyası” adlı 34 eserden oluşan kişisel resim sergisi 24 Ocak 2020 Cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için sanatçı-akademisyen Prof.Dr. Erdal Aygenç tarafından hazırlanan kişisel resim sergisi ile Kırgızistanlı sanatçı Kubanychbek Ibragimov’e ait kişisel resim sergisi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi sergi salonunda 24 Ocak 2020 tarihinde, Cuma günü saat 08.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak.

Sanatçı Aygenç’ten "Sevda Kuşun Kanadında", "Adım Kırmızı" ve "Eski Zaman Kıbrıs Figürleri" başlıklı 207 eser

Sanatçı-Akademisyen Prof. Dr. Erdal Aygenç’in "Sevda Kuşun Kanadında" başlıklı eserlerinde kuş figürü ağırlıklı olarak kullanılmış, eserler çoğunlukla lavi ve suluboya tekniği ile hazırlanmıştır. Kuzgun'un sert, dinamik ve agresif, gerilimli yapısı ile diğer figürlerin dingin içeriklerinin zıt içerikleri birlikte resme aktarılmıştır. Özgürce 'uçmak' ve özlem duyulana ulaşmak fikri, bu grup resimlerin ortak teması oldu.

"Adım Kırmızı" adlı eserlerinde ise; Kırmızının büyük bir kütleyi dengeliyor olması, etkili duruşu, figürlerin kendi içlerindeki gerilimler "Adım Kırmızı" grubundaki eserlerde öne çıkan resimsel tavrı belirledi.

"Eski Zaman Kıbrıs Figürleri" başlıklı eserlerde de Kıbrıs uygarlıklarından günümüze ulaşan ve Kıbrıs kültürünün birer parçası olan figürler sanatçının kendi resim dilinde yeniden yorumlanarak tuvale aktarıldı.